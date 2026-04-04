Armando González fue parte de la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA en la que el Tri enfrentó a Portugal y Bélgica, teniendo participación en ambos encuentros, aunque sin poder hacerse presente en el marcador. A pesar de ello, los rumores sobre su posible ausencia en el Mundial han tomado fuerza, generando debate en el entorno del futbol mexicano.

Sin embargo, mientras en Selección Mexicana su lugar parece tambalearse, la Liga MX le dio un reconocimiento que terminó siendo un mensaje indirecto a Javier Aguirre, al nombrarlo como el mejor jugador del mes de marzo. Esta distinción pone sobre la mesa la inconsistencia entre su gran momento a nivel de clubes y las dudas que existen en el Tri.

El premio no es casualidad, ya que la Hormiga fue determinante en los partidos ante Monterrey, León, Atlas y Santos, firmando actuaciones de alto nivel en las que acumuló cinco goles, incluyendo un doblete clave. Su impacto fue directo en los resultados de Chivas, consolidándose como el referente ofensivo del equipo en este tramo del torneo.

Este reconocimiento se suma a una serie de argumentos que respaldan el gran momento del delantero rojiblanco, evidenciando que su nivel es uno de los más altos del futbol mexicano actualmente. Aun así, la decisión final recae en Javier Aguirre, quien parece tener otras prioridades de cara a la Copa del Mundo, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios en la elección de delanteros.

Germán Berterame solo ha anotado un gol desde que se fue a jugar al Inter Miami

En contraste, uno de los delanteros que apunta a estar en el Mundial es Germán Berterame, quien si bien tuvo un gran nivel en la Liga MX, actualmente no atraviesa su mejor momento. Desde su llegada al Inter Miami, apenas ha podido marcar un gol en 10 partidos, números que contrastan fuertemente con el rendimiento de Armando González.

Este escenario ha intensificado el debate sobre la posible exclusión de la Hormiga del Mundial, ya que mientras uno vive un presente goleador en México, el otro atraviesa una racha discreta en el extranjero, alimentando la percepción de que la decisión del cuerpo técnico podría ser más polémica de lo esperado.