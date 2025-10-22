Chivas visita esta noche a Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025, en busca de su quinta victoria consecutiva que lo acerque a la Liguilla directa. El Rebaño Sagrado llega en gran momento, ocupando el octavo lugar de la Tabla General, mientras que los Gallos Blancos viven una situación completamente distinta, ubicándose en la posición 16 con apenas 11 puntos.

Por el presente de ambos equipos, Chivas parte como amplio favorito. Sin embargo, no solo el momento actual respalda al Guadalajara, sino también los antecedentes: la última vez que Querétaro venció al Rebaño Sagrado fue en el Apertura 2021, hace ya cuatro años. Desde entonces, se han enfrentado siete veces, con saldo de tres triunfos rojiblancos y cuatro empates.

Si se mira más atrás, el dominio de Chivas es aún más claro. Antes de aquel triunfo de 2021, Querétaro no le ganaba al Guadalajara desde el Clausura 2015. Es decir, en los últimos diez años, solo ha conseguido dos victorias ante el Rebaño Sagrado, lo que alimenta el optimismo de cara al duelo de esta noche.

Eso sí, hay un detalle que no pasa desapercibido: Querétaro es un equipo que suele empatar mucho con Chivas. Desde aquel torneo de 2015, el balance es de 13 empates, 7 victorias del Guadalajara y apenas una de los Gallos Blancos. Por ello, el reto para el equipo de Gabriel Milito será mantener la racha ganadora y romper la tendencia de igualadas.

¿Dónde se podrá ver el Querétaro vs Chivas del Apertura 2025?

El partido se jugará esta noche de miércoles a las 7:00 pm en el Estadio Corregidora. La transmisión no será tan sencilla de seguir, ya que el encuentro irá exclusivamente por Caliente TV para México, por lo que los aficionados rojiblancos deberán estar atentos para no perderse un duelo que podría acercar aún más a Chivas a la Liguilla directa.