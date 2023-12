Uno de los aspectos que más va a tomar en cuenta el estratega de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago en esta Pretemporada es el aspecto físico y para ello su plantilla ya está notificada de lo que deben mejorar para mantenerse en forma. Rebaño Pasión te presenta las noticias del día.

En el Rebaño Sagrado saben que no hay tiempo que perder y pensando en lo que se viene para el siguiente año tanto los jugadores como el entrenador argentino han tenido que poner manos a la obra, primero para conocerse bien de manera personal y laboral, y después para intentar adaptarse a lo que pretende Gago dentro de la cancha.

A tres semanas para que arranque el campeonato mexicano las Chivas llegan a un punto de inflexión importante donde tendrán que mejorar de manera sustancial en el estilo de juego que al final de la campaña anterior no les dio el resultado deseado con Veljko Paunović en el banquillo.

Define Gago lo que necesitan en Chivas para jugar como titulares

El estratega de Chivas considera que uno de los aspectos más importantes para sus equipos es que los futbolistas se mantengan en un estado físico óptimo, por tal motivo destaca que ningún jugador puede presentar sobrepeso para ser considerado en su 11 titular, razón que se antepone como la primera exigencia para toda la plantilla en el Clausura 2024.

Ggao confía en que puedan fichar a algunos refuerzos. Foto: Imago7

El futuro de Oscar Whalley ya está arreglado

Cuando se pensaba que Óscar Whalley podría dejar Guadalajara para ir a otro equipo donde le dieran minutos de juego, su decisión se detuvo cuando llegó Fernando Gago, ya que buscará pelear por la titularidad con Miguel Jiménez y José Tala Rangel. Es por eso que el comunicador Fernando Esquivel confirmó que el mexico-español se quedará en el chiverío, en donde existiría la promesa de Gago y Hierro de observar a todos y jugará el que se encuentre en mejor nivel, sin importar jerarquías o nombres.

El jugador de Santos que le quita el sueño a Chivas

Chivas sigue buscando refuerzos para el próximo campeonato y uno de los sobres que ha empezado a sonar con más fuerza es el del lateral izquierdo Omar Campos, quien fue titular con los Laguneros toda la campaña y a sus 21 años ya ha sido llamado a la Selección Mexicana de Jaime Lozano. El único problema es que los de Torreón no lo dejarán salir por menos de seis millones de dólares.

Campos ha tenido grandes actuaciones con Santos Laguna. Foto: Imago7

Agente de Vega y Chicote podría hacer jugarreta a Chivas

Las últimas negociaciones que se dieron con el representante de Cristian Calderón y Chivas fueron hace más de una semana y no se llegó a un acuerdo para renovar su contrato, mientras que tampoco le han encontrado acomodo a Alexis Vega ni dentro ni fuera de México. Lo curioso es que ambos tienen la misma empresa como agente y no se descarta que no acepten la propuesta para extender el acuerdo con el Chicote y permitan que Vega siga todo el torneo hasta el final de su acuerdo en el verano para irse gratis sin dejarle un solo peso de ganancia a Amaury Vergara.