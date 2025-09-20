Chivas está por disputar uno de los partidos más difíciles de todo el Apertura 2025 cuando se mida al Toluca, actual campeón de la Liga MX en la cancha del Estadio Akron, en donde para desgracia del Rebaño, el entrenador Gabriel Milito deberá prescindir de muchas de sus mejores armas para dicho enfrentamiento.

Las malas noticias han sido una constante en el Guadalajara a lo largo del semestre, principalmente por el tema de las lesiones, ya que se han registrado múltiples ausencias por alguna dolencia, por lo que para esta jornada los descartados por esta temática son Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Daniel Aguirre y Leonardo Sepúlveda.

Por si fuera poco, el estratega sudamericano tampoco podrá echar mano de Yael Padilla y Hugo Camberos, quienes rompieron filas para integrarse a la Selección Mexicana Sub 20 que está por comenzar su participación en el Mundial de la especialidad que se disputará en Chile.

Además de estas ausencias, se suman las bajas de Eduardo García y Raúl Martínez por mera decisión técnica, por lo que quedaron fuera de la convocatoria para este compromiso.

Convocatoria completa de Chivas vs. Toluca

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Alan Pulido

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara se mantendrá con intensa actividad y ahora se medirá al Necaxa de Fernando Gago el próximo martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.