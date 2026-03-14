Las Chivas de Guadalajara se enfrentan este sábado 14 de marzo a Santos Laguna en el marco de la undécima jornada del Clausura 2026, en el Estadio Akron. Luego de vencer al Atlas en el Clásico Tapatío y dejar atrás las derrotas ante Cruz Azul y Toluca, el conjunto rojiblanco quiere amarrar lo antes posible la clasificación directa a la Liguilla.

El Rebaño Sagrado ha tenido un gran comienzo de certamen, con seis triunfos consecutivos ante Pachuca, Juárez, Querétaro, Atlético San Luis, Mazatlán y América, resultados que lo colocaron en lo más alto de la tabla de posiciones. Sin embargo, tras caer ante Cruz Azul y Toluca, el Guadalajara perdió algo de terreno y hoy ubica el tercer lugar, con un compromiso pendiente frente a León.

Del otro lado, Santos Laguna viene de meses muy complicados en lo deportivo, aunque lograron reencontrarse con la victoria en su última presentación frente a Xolos de Tijuana, donde triunfaron por 2-1 en condición de visitante. Ahora llegarán al Estadio Akron con la expectativa de complicarle los planes a los dirigidos por Gabriel Milito.

¿Va por TV Abierta Chivas vs. Santos Laguna?

Una de las dudas más frecuentes de la afición es dónde podrá verse el partido en vivo. En este caso, la respuesta es clara: el Chivas vs. Santos Laguna NO será transmitido por televisión abierta, ya que los encuentros de local del Rebaño Sagrado son exclusivos de Amazon Prime Video. No obstante, podrás seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con videos, goles, polémicas y todo lo que deje el encuentro.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Santos Laguna por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Santos Laguna se llevará a cabo este sábado 14 de marzo en el Estadio Akron. El encuentro está pactado para que comience a las 17:07 horas del Centro de México.