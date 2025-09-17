Las Chivas de Guadalajara entrarán en acción esta noche cuando reciban a los Tigres de la UANL en el partido pendiente de la Jornada 1 dentro del Torneo Apertura 2025, con el ánimo por las nubes, luego de haber derrotado al América en el Clásico Nacional el sábado pasado.

El Rebaño Sagrado llega a este importante compromiso con los felinos ubicado en la decimoprimera posición de la tabla general con apenas siete unidades, sin embargo, si logran la victoria lograrían quedarse a un punto del León, que está un escalón arriba y que es el último lugar que otorga un boleto para el PlayIn.

Chivas vs. Tigres: ¿Va por TV abierta?

Las Chivas recibirán a los universitarios este miércoles 17 de septiembre, el compromiso tienen pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron, que seguramente registrará una estupenda entrada debido al buen ánimo de la afición.

Roberto Alvarado no jugará ante Tigres Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

La mala noticia para los seguidores que no se puedan dar cita en el inmueble es que no se podrá seguir en TV abierta, ya que la transmisión será en vivo y en exclusiva por la señal de Amazon Prime. Con cualquier tipo de suscripción es posible seguir este compromiso en México. Mientras que en Estados Unidos se podrá observar por Telemundo Deportes y en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.

Convocatoria de Chivas vs. Tigres

Guadalajara no podrá contar con los servicios de Roberto Alvarado debido a la lesión en el tobillo que sufrió en el Clásico Nacional

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– Richard Ledezma

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Bryan González

– Luis Romo

– Rubén González

– Erick Gutiérrez

– Omar Govea

– Efraín Álvarez

– Isaac Brizuela

– Cade Cowell

– Hugo Camberos

– Yael Padilla

– Santiago Sandoval

– Javier Hernández

– Armando González

– Teun Wilke