Aunque el Cuerpo Técnico de Chivas, encabezado por Gabriel Milito, está totalmente enfocado en la Liguilla y en el duelo de Cuartos de Final contra Cruz Azul, la directiva rojiblanca ya comenzó a planear el próximo torneo. Bajo el mando de Javier Mier, el club trabaja en el análisis de posibles altas y bajas, con la intención de fortalecer al plantel sin perder la esencia competitiva mostrada en este cierre de año.

Como suele ocurrir en estos periodos, muchos aficionados se ilusionan cuando ciertos jugadores dan señales de querer llegar al Rebaño. Ese es el caso de Brian Gutiérrez, mediapunta del Chicago Fire, quien hace algunos días llamó la atención al tramitar su pasaporte mexicano. Ese gesto parecía indicar que veía a la Liga MX como un destino cercano… y todo apunta a que así será, pero no necesariamente con Guadalajara.

De acuerdo con Tom Bogert, periodista especializado en MLS, Chivas realizó una oferta hace algunos años para fichar al atacante, misma que habría sido rechazada. Sin embargo, lo que hoy complica el panorama para el Rebaño Sagrado es que América y Monterrey estarían liderando la carrera por contratarlo, además de que otros clubes de la Liga MX también habrían mostrado interés.

El propio Bogert detalla en su reporte que la propuesta de Chivas fue en el pasado, por lo que no se descarta que la directiva rojiblanca intente presentar una nueva, especialmente tras el crecimiento futbolístico que ha tenido Gutiérrez en este último año. Un perfil como el suyo encajaría perfectamente en las ideas de Gabriel Milito, que prioriza movilidad, creatividad y agresividad en los últimos metros.

Brian Gutiérrez no sería el único prospecto que se iría al Monterrey

Este caso se suma al de Alonso Aceves, lateral de Pachuca que pidió salir en el mercado de invierno y que parecía tener el camino abierto para llegar a Chivas. No obstante, Monterrey se habría adelantado en las negociaciones, descartando prácticamente su llegada al Guadalajara y reforzando la idea de que el club deberá moverse rápido si quiere asegurar a sus objetivos.