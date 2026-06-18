El mediocampista ya se encuentra en Guadalajara y expresó su ilusión por comenzar una nueva etapa en el Rebaño, donde espera pelear por títulos desde su llegada.

Jordan Carrillo ya es oficialmente futbolista de Chivas. Después de superar las pruebas físicas y médicas de rutina, el mediocampista ofensivo firmó su contrato con el Guadalajara y quedó vinculado al club rojiblanco como uno de los refuerzos más importantes para el Apertura 2026.

A su llegada a la ciudad, el exjugador de Santos Laguna compartió sus primeras impresiones como integrante del Rebaño Sagrado. Visiblemente emocionado, Carrillo reconoció que vestir la camiseta rojiblanca representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Bien, contento de llegar a esta institución. La verdad que es un sueño y vengo muy ilusionado, con muchas ganas, con la mejor actitud de ser campeón con Chivas”, declaró el futbolista en sus primeras palabras tras aterrizar en Guadalajara.

La incorporación de Carrillo se produce después de un semestre en el que logró recuperar protagonismo y mostrar una de las mejores versiones de su carrera. Su capacidad para jugar entre líneas, asociarse en espacios reducidos y aportar desequilibrio ofensivo fueron algunos de los aspectos que convencieron a la directiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo para apostar por su fichaje.

Jordan Carrillo se suma a la pretemporada

Ahora, el siguiente paso para Jordan Carrillo será ponerse a las órdenes de Gabriel Milito e intentar ganarse un lugar dentro de un plantel que aspira a pelear por el título en el Apertura 2026. Por lo pronto, sus primeras declaraciones dejaron en claro cuál es su principal objetivo: convertirse en campeón con la camiseta de Chivas.