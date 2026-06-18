El Tri tendría varias modificaciones para la segunda jornada del Mundial 2026, incluyendo el ingreso de Luis Romo y la continuidad de Brian Gutiérrez.

La Selección Mexicana afrontará este jueves un partido clave frente a Corea del Sur por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después del triunfo conseguido en el debut ante Sudáfrica, Javier Aguirre realizaría algunas modificaciones en su alineación, incluyendo novedades importantes para los aficionados de Chivas.

La primera variante estaría en la defensa. Jorge Sánchez ocuparía el lateral derecho en lugar de Israel Reyes, mientras que la suspensión de César Montes obligaría al cuerpo técnico a mover piezas en la zaga. Todo apunta a que Edson Álvarez ingresará al once para desempeñarse como primer marcador central junto a Johan Vásquez, manteniéndose Jesús Gallardo sobre el costado izquierdo. En la portería, Raúl Rangel conservaría la titularidad tras haber sido elegido por encima de Guillermo Ochoa para este Mundial.

La gran sorpresa aparecería en el mediocampo. Durante los últimos días diversos reportes apuntaban a la salida de Brian Gutiérrez del once inicial para darle lugar al juvenil Gilberto Mora. Sin embargo, las versiones más recientes señalan que el futbolista de Chivas se mantendría entre los titulares. Además, Luis Romo ingresaría por primera vez desde el arranque después de no haber tenido participación en el triunfo frente a Sudáfrica, acompañando a Erik Lira en la zona media.

En ataque no habría modificaciones. Roberto Alvarado repetiría como titular después de aportar una asistencia en el debut, mientras que Raúl Jiménez y Julián Quiñones completarían el tridente ofensivo. De confirmarse esta alineación, México tendría cuatro futbolistas de Chivas desde el inicio en busca de una victoria que lo acerque a los octavos de final.

Probable alineación de México vs. Corea del Sur