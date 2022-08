Chivas de Guadalajara afronta una jornada sabatina muy especial de Clásico Tapatío contra el Atlas, pues se enfrentarán tanto en varonil como en femenil y en las Fuerzas Básicas por este Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy: sábado, 13 de agosto de 2022.

El primer equipo varonil del Rebaño Sagrado trabajó esta semana las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para preparar este próximo compromiso: frente a los Zorros en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2022 y con la única misión de conquistar su primer triunfo del campeonato, para motivarse con miras al resto del calendario y escapar de la zona baja de la tabla de posiciones.

La motivadora frase de Fernando Beltrán previa al Clásico

Fernando Beltrán motivó a sus compañeros previo al Clásico (IMAGO7)

El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, ofreció en una entrevista exclusiva con TUDN toda la motivación para sus compañeros justo antes de retar este sábado al club Atlas en el Estadio Akron, en una nueva edición del apasionante Clásico Tapatío del futbol mexicano, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Alexis Vega señaló a los responsables de la crisis

Alexis Vega señaló a los culpables reales de la crisis en Chivas (JAM media)

La historia se repite incesantemente en Chivas, ya que cuando los malos resultados no se dan en la institución la directiva suele despedir al entrenador; sin embargo, Alexis Vega aseguró que los responsables de esa situación son los jugadores, por lo que si ellos no cambian ciertas acciones, no importaría que Amaury Vergara contratara hasta a Pep Guardiola.

Líder de Chivas admitió molestia por el paso exitoso del Atlas

El jugador estelar rojiblanco reconoció su molestia por el presente rojinegro (JAM media)

La rivalidad que existe entre Chivas y Atlas es la más antigua del futbol mexicano, en donde históricamente el Guadalajara ha dominado debido a su gran afición y constantes campeonatos; sin embargo, la tendencia ha ido cambiando en los últimos años en donde el club exitoso de Jalisco es el de los rojinegros, ocasionando malestar en el Rebaño.

La razón de la enorme molestia de Amaury Vergara

Vergara no estaría satisfecho con la actualidad del equipo (IMAGO7)

Chivas está viviendo una severa crisis en todos los sentidos, ya que no solamente es deportiva, sino que también económica y de identidad con la afición; sin embargo, la semana anterior se suscitó una situación que habría provocado la molestia de Amaury Vergara y gente del Rebaño lo habría manifestado.

Patricio Araujo estaría dispuesto a regresar

El defensor estaría dispuesto a volver como líder del equipo (IMAGO7)

Los malos resultados que ha tenido Chivas en los últimos años no han pasado desapercibidos entre aficionados y exjugadores rojiblancos, por lo que Patricio Araujo, exfutbolista profesional y que consiguió el título en el Apertura 2006 admitió que estaría dispuesto a regresar pero para aportar liderazgo, ya que considera que el Rebaño carece de eso en defensa y medio campo.

Entrenador europeo envió un mensaje de cara al Clásico

Los rojiblancos recibieron un emotivo mensaje de apoyo desde Europa (JAM media)

La grandeza que tiene Chivas suele enamorar no solo a aficionados y futbolistas mexicanos, sino que también hay extranjeros que se quedan flechados de la relevancia y esencia que rodea al conjunto de la Perla de Occidente, por lo que desde otros países siguen de cerca lo que acontece en la escuadra rojiblanca.

