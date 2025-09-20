Con poco tiempo de descanso debido a su reciente compromiso ante Tigres, las Chivas de Guadalajara se enfrentarán este sábado al Toluca, último campeón de la Liga MX, por la Jornada 9 del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado quiere escalar en la tabla de posiciones, ya que de momento se ubica fuera de los puestos de Play-In.

Con algunas bajas y otros regresos, Gabriel Milito confirmó la convocatoria rojiblanca para enfrentar a los Diablos. Dos referentes como Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado seguirán afuera por lesión, mientras que Alan Pulido y Luis Olivas regresan a la nómina y podrían sumar minutos si el entrenador así lo decido.

Más allá de cierta flexibilidad que posee el equipo, se espera que el sistema sea el mismo de siempre, con tres centrales, aunque también será importante evaluar cómo se encuentran físicamente algunos jugadores tras el reciente choque ante Tigres.

Alineación de Chivas vs. Toluca

Raúl Rangel

José Castillo

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Bryan González

Luis Romo

Fernando González

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Toluca vs. Chivas