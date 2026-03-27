En una reciente entrevista con Chivas TV, Carlos Salcido sorprendió al revelar un episodio desconocido de su carrera: el interés del Club América por ficharlo en un momento clave, justo antes de que se concretara su regreso a las Chivas, club con el que terminaría consolidando su legado.

El ex capitán del Rebaño fue directo al ser consultado sobre si otros clubes rivales lo buscaron: “Atlas nunca, América sí… fue antes de lo de Maza (Rodríguez)”. Con esa frase, dejó en claro que el acercamiento del acérrimo rival no solo existió, sino que ocurrió en un momento sensible del mercado.

Salcido explicó que el contacto no fue casual, sino que tuvo un vínculo directo con el entorno rojiblanco: “Había un dirigente justo en ese tiempo en América que… estaba en su momento como dirigente acá en Chivas… me contactó para llevarme”. Sin embargo, su decisión ya estaba prácticamente tomada: “Yo ya tenía pláticas avanzadas con Chivas… no era algo que me moviera en ese momento”.

Incluso, el campeón mundial de clubes dejó en claro que su negativa no fue solo contractual, sino también emocional: “Yo siempre fui muy claro con lo que quería… y lo que representaba Chivas para mí”. Y fue más allá al interpretar la intención del rival: “No lo dudo, siempre nos han tenido envidia”.

Salcido arregló su regreso a Chivas antes del Mundial

Cualquier posibilidad de ver a Salcedo como americanista quedó rápidamente descartada. El defensor ya tenía un acuerdo avanzado con Jorge Vergara, que se terminaría de sellar antes de su participación en Mundial de Brasil 2014: “Yo ya me fui a jugar el Mundial siendo jugador de Chivas”, sentenció reafirmando que su destino ya estaba decidido.