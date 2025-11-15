Carlos Salcido es uno de los canteranos más emblemáticos en la historia de Chivas. Multicampeón con el Rebaño, referente en Selección Mexicana y con una destacada carrera en Europa, el tapatío es considerado una de las voces más autorizadas del fútbol nacional. Sus pasos por Mundiales, Juegos Olímpicos y su liderazgo natural dentro del vestidor lo convierten en un símbolo del profesionalismo y del camino que muchos jóvenes futbolistas aspiran a seguir.

Salcido debutó en la Selección Mexicana a los 24 años, apenas unos años después de estrenarse en Primera División. Hoy, ya como un veterano respetado y formador de opinión, felicitó y destacó el trabajo de los dos jóvenes que parecen encabezar el futuro del Tri: Armando González y Gilberto Mora, a quienes aprovechó para darles una cálida bienvenida al representativo nacional.

Sin rodeos, Salcido reconoció el esfuerzo de ambos jugadores y la dificultad de llegar a la élite: “Primero felicitarlo (a la Hormiga)… dos chavos muy talentosos como son Gilberto Mora y él. Felicitarlos porque sé lo difícil que es estar en Selección y lo que se sufre para estar en un equipo de Primera División. Se lo han ganado a pulso.” Sus palabras reflejan el respeto que el histórico defensor tiene por el proceso formativo y el sacrificio de las nuevas generaciones.

Con 22 y 17 años, respectivamente, Armando González y Gil Mora ya son parte del presente del fútbol mexicano. Sin embargo, su juventud y proyección los convierten también en piezas clave del futuro. Cuando finalice el actual ciclo rumbo al Mundial, será cada vez más común verlos no solo en convocatorias, sino también como protagonistas en torneos internacionales y, eventualmente, como líderes naturales dentro del vestidor del Tri.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana contra Uruguay y Paraguay?

La Selección Mexicana enfrentará este sábado a Uruguay en Torreón, Coahuila, y el próximo martes a Paraguay en San Antonio, Texas. Aunque no está garantizado que los jugadores de Chivas —Raúl Rangel, Armando González y Roberto Alvarado— tengan minutos, valdrá la pena seguir de cerca ambos partidos para ver si pueden aprovechar una oportunidad y mostrar su talento ante el cuerpo técnico de Javier Aguirre.