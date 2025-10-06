El mexicoamericano Daniel Aguirre cumplió un sueño al marcar su primer gol como jugador del Club Deportivo Guadalajara. En la agonía del encuentro ante Pumas, el futbolista de 26 años apareció por sorpresa en el área para darle al Rebaño la victoria por 2-1 en el encuentro correspondiente a la Jornada 12.

El paso de Aguirre por el Guadalajara resultaba casi anecdótico hasta la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco. Proveniente de Los Ángeles Galaxy, estuvo mucho tiempo sin entrar en planes y a la espera de su debut oficial, pues nada más había sumado algunos minutos en amistosos.

En este Apertura 2025, Aguirre comenzó siendo titular como zaguero derecho, aunque algunos fallos y una lesión le restaron protagonismo. Su último partido, antes del gol ante Pumas, había sido en agosto ante Tijuana, cuando resultó lesionado. Desde allí se quedó fuera en seis encuentros.

En su regreso, nada más que diez minutos le bastaron a Aguirre para cumplir un sueño: marcar un gol como jugador de Chivas. Y es que la cuenta oficial del Guadalajara compartió una tierna fotografía del futbolista siendo apenas un niño, pero ya portando la playera rojiblanca, misma que besó el escudo en su festejo de gol. “Un amor inefable”, se leyó en las redas del Rebaño.

Los números de Daniel Aguirre en Chivas

En este torneo, Aguirre ya había participado de una asistencia en la victoria por 4-3 ante Atlético San Luis, mientras que en la pretemporada le marcó un gol a Necaxa. En total, registra ocho encuentros oficiales con el Guadalajara, seis por Liga MX y otros dos por Leagues Cup.