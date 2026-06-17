Brian Gutiérrez vive uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El mediocampista de Chivas se encuentra concentrado con la Selección Mexicana disputando el Mundial 2026 y este miércoles celebró un cumpleaños muy especial. Como era de esperarse, el Guadalajara no dejó pasar la fecha y aprovechó sus redes sociales para felicitar a uno de los futbolistas que más ha crecido dentro del proyecto rojiblanco durante el último año.

La publicación del Rebaño Sagrado rápidamente se llenó de comentarios de los aficionados, quienes además de enviarle felicitaciones por su cumpleaños, aprovecharon para mandarle un mensaje importante para las aspiraciones del equipo. Y es que muchos seguidores rojiblancos coincidieron en algo: desean que Brian permanezca durante muchos años más en el Club, especialmente ahora que ha comenzado a llamar la atención de equipos europeos gracias a su rendimiento con Chivas y la Selección Mexicana.

La preocupación de la afición no es casualidad. Durante las últimas semanas surgieron reportes que colocan al mediocampista en la órbita de clubes importantes de Francia, situación que inevitablemente genera incertidumbre entre los seguidores del Guadalajara. Sin embargo, por ahora Brian sigue completamente enfocado en el Mundial y en continuar consolidándose como una de las principales figuras jóvenes del futbol mexicano.

Además, el momento que atraviesa el futbolista parece justificar el entusiasmo de la afición. En menos de seis meses pasó de ser un refuerzo prometedor a convertirse en un elemento importante tanto para Gabriel Milito como para Javier Aguirre, demostrando personalidad, capacidad de desequilibrio y una madurez poco común para un jugador de apenas 23 años recién cumplidos.

Chivas no tiene prisa por vender a Brian Gutiérrez

Si eventualmente llega una oferta desde Europa, Chivas se encuentra en una posición muy cómoda para negociar. Los reportes más recientes señalan que el mediocampista firmó contrato hasta 2030, por lo que el Guadalajara no tiene necesidad de desprenderse de él en el corto plazo. De hecho, la directiva rojiblanca habría tasado a Brian Gutiérrez en alrededor de 10 millones de dólares, una cifra que refleja tanto su proyección deportiva como la enorme importancia que tiene dentro del proyecto encabezado por Gabriel Milito.