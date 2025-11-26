Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan este miércoles, y Chivas llega como uno de los grandes favoritos para meterse a la Final e incluso levantar el título. Sin embargo, el camino no será sencillo: en la Liguilla hay rivales sumamente fuertes, incluido Cruz Azul, su oponente en esta primera ronda.

No obstante, la suerte parece estar del lado del Guadalajara, pues tanto la Máquina como otros equipos que podrían cruzarse con el Rebaño en semifinales han perdido a sus principales figuras. Algunos solo estarán fuera esta semana, pero otros se perderán toda la Liguilla, como ocurre con Kevin Mier en Cruz Azul.

El Monterrey sufrió una baja de último momento este martes: Lucas Ocampos quedó descartado para toda la Liguilla luego de lastimarse el pómulo y la muñeca mientras atendía una emergencia familiar. Por su parte, el América no convocó a Allan Saint-Maximin debido a una enfermedad, aunque el francés sí podría estar listo para la vuelta del sábado. Ambos equipos podrían enfrentar a Chivas en semifinales si Xolos o Juárez dan la sorpresa en los Cuartos de Final.

El Toluca, líder general y otro posible rival del Guadalajara en semifinales en caso de que tanto ellos como Tigres avancen a la próxima ronda, tampoco podrá contar con Alexis Vega en la ida contra Juárez. El exdelantero rojiblanco arrastra una lesión y, aunque ya tiene el alta médica, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo tan pronto.

Chivas también perdió a uno de sus jugadores clave para la Liguilla, Diego Campillo

Eso sí, Chivas también sufrió una baja dolorosa. Diego Campillo, pieza clave de la defensa rojiblanca, sufrió una fractura en el pie durante el Clásico Tapatío ante Atlas y estará fuera hasta febrero. Así, el esquema de Gabriel Milito pierde a uno de sus elementos más importantes para toda a Liguilla, por lo que la suerte también jugó un poco en contra del Rebaño Sagrado.