Armando González se ha convertido en la gran joya ofensiva de Chivas, pues en el Apertura 2025, su primer torneo como delantero titular, demostró ser un atacante sumamente completo. La “Hormiga” ha marcado goles con ambos pies, de cabeza e incluso desde larga distancia, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del torneo.

Armando González se coronó Campeón de Goleo.

Estas cualidades son muy valoradas en el futbol internacional y podrían abrirle pronto las puertas de Europa. Con apenas 22 años, Armando aún tiene un amplio margen de crecimiento, y cualquier club especializado en desarrollar talento joven podría convertir su fichaje en una verdadera joya a futuro.

En este sentido, el PSV Eindhoven podría ser el equipo con ventaja para ficharlo. Cabe recordar que en 2022 firmaron una alianza con Chivas que, aunque ya expiró, dejó una relación muy positiva entre ambos clubes. Esa cercanía podría facilitar negociaciones futuras, especialmente si el PSV muestra interés formal en la Hormiga.

El PSV y la Eredivisie son reconocidos mundialmente por formar futbolistas y elevar su nivel antes de dar el salto a equipos aún más grandes. Además, el club neerlandés ya tiene experiencia con talento mexicano: Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Richard Ledezma brillaron allí, dejando una puerta abierta para futuras incorporaciones desde la Liga MX.

Armando González debe concentrarse en la Liguilla y en conseguir un boleto al Mundial

Por ahora, Armando González está enfocado únicamente en Chivas, donde busca ser campeón, y en ganarse un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Sin embargo, con su crecimiento meteórico, su salto a Europa no es una cuestión de si podrá hacerlo, sino de cuándo.