Se viene una serie decisiva entre Chivas y Cruz Azul por los cuartos de final del Apertura 2025, un cruce que llega con los dos equipos en buen momento pero con los rojiblancos buscando dar un golpe de autoridad ante un rival que cerró la fase regular en los primeros puestos. La expectativa es alta en Guadalajara, donde se toma este duelo como una oportunidad ideal para demostrar carácter y avanzar en la Liguilla.

En la antesala, Jorge Sánchez, uno de los elementos del conjunto cementero, dejó declaraciones que pueden interpretarse como un exceso de confianza por parte de la Máquina. “Mientras salgamos a hacer las cosas bien y con la mentalidad que tenemos, creo que tenemos muchas oportunidades”, expresó el lateral previo a la eliminatoria.

“Tenemos un gran rival enfrente, pero si queremos llegar a la Final y levantar la copa hay que ganarle a los mejores. Va a ser un partido muy complejo, muy complicado”, matizó también el lateral derecho de la Máquina Cementera, quien al parecer, pese al buen momento de Chivas, ve como favorito a Cruz Azul.

Además, el defensor agregó que el cuadro cementero vive un momento especial por la doble competencia: “Estamos muy emocionados. Pensando en la Liga MX y en el gran compromiso que tenemos con la Intercontinental. Todavía faltan algunos días de preparación, pero estamos haciendo las cosas de la mejor manera para llegar lo mejor posible a los partidos”, completó.

Ángel Sepúlveda también luce con confianza antes de enfrentar a Chivas

Otro elemento del Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, también mostró su confianza de cara a la Liguilla: “Hemos aprendido a vivirlo, a jugarlo, el equipo cada vez está mejor en ese tipo de aspectos. Se ha mantenido una base sólida (…) sabemos lo que representamos y lo que nos jugamos, entonces tenemos que dejar todo para avanzar de fase”, dijo el delantero que es pretendido por el Rebaño para el Clausura 2026.