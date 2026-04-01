Brian Gutiérrez fue uno de los jugadores que más brilló con la Selección Mexicana en la reciente Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, al grado de que aficionados de distintos equipos ya lo colocan como un nombre prácticamente seguro en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial. Sin embargo, este gran momento también ha encendido un debate directo hacia el interior de Chivas, particularmente sobre el rol que le ha dado Gabriel Milito en el equipo.

Brian Gutiérrez brilló en el partido ante Bélgica

Y es que la gran pregunta entre propios y extraños es clara: ¿por qué un mediocampista que muestra tanto talento con la Selección no es titular indiscutible en su club? La respuesta parece estar en la preferencia del técnico argentino, quien ha depositado mayor confianza en Fernando González, un jugador cumplidor en tareas defensivas, pero que no ofrece la misma capacidad de conducción, creatividad y salida que Brian Gutiérrez.

Esta situación ha provocado inevitables comparaciones con el pasado reciente del club, pues la afición recordó la etapa de Veljko Paunović, quien se mantuvo firme con Miguel Jiménez en la portería a pesar de las críticas. Para muchos, esa decisión terminó costándole un título al Guadalajara en un momento donde parecía tener todo a favor.

Por ello, la presión en redes sociales hacia Gabriel Milito ha comenzado a crecer, con aficionados que le piden reconsiderar el rol de Gutiérrez dentro del equipo. Consideran que su talento está probado y que puede aportar mucho más si recibe mayor continuidad, especialmente tras lo demostrado en escenarios de alta exigencia con la Selección Mexicana.

Brian Gutiérrez ha jugado poco más de la mitad de los minutos disponibles del Clausura 2026

El reclamo de la afición tiene sustento en los números del mediocampista en el torneo, ya que Brian Gutiérrez apenas ha sido titular en aproximadamente la mitad de los partidos del Clausura 2026 y su presencia en cancha no alcanza el 60% de los minutos disponibles.

Esto refleja que, si bien ha tenido participación, su protagonismo dentro del equipo ha sido limitado, una situación que contrasta directamente con el impacto que ha mostrado con la Selección y que alimenta aún más el debate sobre si Chivas está aprovechando realmente su potencial.