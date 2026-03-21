Chivas y Monterrey se enfrentan la noche de este sábado en el Estadio BBVA, en un duelo correspondiente a la Jornada 12 que promete ser clave en la parte alta de la tabla. Si bien en el último enfrentamiento en esa cancha los Rayados se quedaron con la victoria, el Guadalajara presume números favorables ahí y, sumado a su gran momento, parte como uno de los principales candidatos a llevarse el triunfo.

A este contexto se suma una realidad que ha marcado el torneo de Monterrey. Los regiomontanos no han logrado imponer condiciones como local en el Clausura 2026, registrando apenas dos victorias en cinco partidos en casa, además de un empate y dos derrotas. En ese lapso, han anotado siete goles pero recibido cinco, lo que refleja una irregularidad poco habitual en el Gigante de Acero.

Chivas y Rayados se enfrentan este sábado.

Por el contrario, Chivas ha mostrado solidez jugando como visitante. Aunque sufrió derrotas ante Cruz Azul y Toluca fuera de casa, los otros cuatro encuentros terminaron en victoria, sumando 12 puntos, una cifra superior a los siete que Monterrey ha conseguido como local en este torneo, lo que refuerza la confianza rojiblanca de cara a este compromiso.

Si a esto se le añade el historial reciente, el panorama luce aún más favorable. En los últimos 11 años, Chivas ha ganado seis veces en el Estadio BBVA y solo ha perdido en dos ocasiones, construyendo un dominio que ilusiona a la afición. La combinación de estadísticas y momento futbolístico pinta un escenario ideal para buscar un nuevo triunfo que le permita mantenerse en la cima y acercarse a los 30 puntos.

Rayados llega al partido de esta noche con seis bajas confirmadas de jugadores importantes

Además, el contexto de plantel también favorece al Guadalajara. Monterrey no contará con Sergio Canales, Stefan Medina, Lucas Ocampos, Íker Fimbres, Víctor Guzmán y Daniel Aceves, todos descartados para este partido. En contraste, Chivas solo presenta la baja de Luis Romo por lesión, la cual sería cubierta por Diego Campillo, manteniendo así una estructura más estable para afrontar el encuentro.