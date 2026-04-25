Guadalajara se juega este sábado algo más que tres puntos. Si vence a Club Tijuana, el equipo rojiblanco asegurará el liderato de la fase regular del Clausura 2026, en una pelea directa que mantiene con los Pumas de la UNAM, escoltas en la tabla de posiciones. ¿Cuánto tiempo hace que el Rebaño Sagrado no logra terminar como superlíder?

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha llevado a cabo una fase regular sólida, combinando resultados con funcionamiento, lo que lo tiene a las puertas de cerrar como el mejor de la competencia. El Rebaño acumula 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. En torneos cortos, pocas veces ha logrado tal regularidad. De hecho, estas Chivas ya batieron su récord de puntos.

En 2011, Chivas terminó como líder de la fase regular, aunque no pasó los cuartos de final (Jam Media)

Para encontrar el antecedente más cercano del Guadalajara como superlíder hay que remontarse al Apertura 2011, cuando el cuadro tapatío finalizó en la cima con 30 puntos, apenas uno más que Cruz Azul, que terminó en segundo lugar. En aquel torneo, el equipo tuvo un proceso particular: comenzó bajo el mando de José Luis Real pero tras su salida a mitad del campeonato, fue dirigido por Fernando Quirarte, quien terminó por consolidar el liderato.

Sin embargo, aquel primer lugar no tuvo un final feliz. Chivas fue eliminado en los cuartos de final por Querétaro con un global de 2-1, en una de las sorpresas de la Liguilla. Hoy, 15 años después, el contexto es distinto, pero la oportunidad es la misma: cerrar como el mejor del torneo y llegar entonado a la Fiesta Grande.

Chivas va por su tercer liderato en torneos cortos

Antes del liderato conseguido en el Apertura 2011, el Club Deportivo Guadalajara ya había terminado como líder general en el Clausura 2008, siendo esa la única ocasión previa en la que logró dominar la fase regular en la era de torneos cortos de la Liga MX. De lograrlo en esta oportunidad, sería la tercera vez que el Rebaño acabe como superlíder.