El pasado fin de semana, las Chivas de Guadalajara se despacharon con una goleada por 4-1 en el Clásico Tapatío ante Atlas. La victoria no sólo sirvió para enaltecer el orgullo ante los grandes rivales, sino que también le bastó al Rebaño para meterse en puestos de Liguilla directa.

La afición rojiblanca se retiró muy conforme del Estadio Akron, ya que el Guadalajara no dio oportunidad al Atlas y prácticamente sentenció la historia en la primera mitad. Incluso, hay quienes creen que Chivas “le hizo precio” a su rival, pues en el complemento dejó de atacar con la voracidad que había mostrado anteriormente.

Sin embargo, las Chivas de Milito regalaron momentos de muy buen futbol. Uno de ellos se viralizó hace algunas horas en redes sociales, en donde se escucha el grito de “ole, ole” que caía desde las gradas ante cada toque de balón rojiblanco. El Rebaño empezó con pases cortos haciendo correr al rival, que siempre llegaba tarde a cada balón.

La gran jugada del Guadalajara ante Atlas

Fiel a su estilo, el Guadalajara fue paciente, juntó pases a gran velocidad y giró el balón hacia el otro sector del campo, donde encontró espacios para Roberto Alvarado, quien tuvo una buena internada en el área antes de ceder el balón atrás para Santiago Sandoval. El remate del juvenil buscaba arco, pero se desvió e impidió un golazo que era para cerrar el Estadio Akron, después de 16 toques de balón.