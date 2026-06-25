Chivas continúa trabajando para definir el futuro de varios futbolistas que no entran en los planes de Gabriel Milito para el Apertura 2026. Uno de los casos más importantes es el de Erick Gutiérrez, cuya salida parecía encaminada hacia Santos Laguna mediante un préstamo con opción de compra. Sin embargo, la noche de este miércoles surgió un giro inesperado en la operación, pues César Luis Merlo reveló que Toluca se metió de lleno en las negociaciones y estaría muy cerca de quedarse con el mediocampista rojiblanco, adelantándose a los Guerreros en la carrera por su fichaje.

Alexis Vega sobre enfrentar a Chivas.

En caso de concretarse la llegada de Gutiérrez al conjunto escarlata, el mediocampista se integraría a una lista cada vez más extensa de futbolistas que pasaron por Chivas antes de vestir la camiseta de los Diablos Rojos. De hecho, hace apenas unas semanas también se confirmó que César Huerta se convertiría en nuevo jugador del Toluca para el Apertura 2026, reforzando una tendencia que ha llamado la atención de los aficionados rojiblancos durante los últimos mercados de fichajes.

A esa lista se suman dos nombres sumamente conocidos para la afición del Guadalajara. Por un lado aparece Alexis Vega, quien se ha convertido en una de las grandes figuras del Toluca después de haber sido durante varios años el referente ofensivo de Chivas. Por otro lado está Antonio Briseño, defensor que encontró una nueva etapa de estabilidad y protagonismo bajo las órdenes de Antonio Mohamed, convirtiéndose en una pieza importante dentro de la estructura defensiva del conjunto mexiquense.

Antonio Briseño pasó de Chivas a Toluca.

La presencia rojiblanca en Toluca no termina ahí. Jesús Angulo y Pável Pérez también forman parte del plantel escarlata y ambos han logrado tener participación constante dentro del equipo. Los dos mediocampistas formaron parte del proyecto que alcanzó una final de Liga MX bajo el mando de Veljko Paunovic en Chivas y ahora continúan sus carreras defendiendo los colores de uno de los principales rivales del Guadalajara en la pelea por el título en el futbol mexicano.

Solo Antonio Briseño y Alexis Vega pasaron directamente de Chivas a Toluca

Aunque la cantidad de exrojiblancos en el Toluca es cada vez mayor, solamente Antonio Briseño y Alexis Vega realizaron el cambio directamente del Guadalajara al conjunto escarlata, una lista a la que pronto podría incorporarse Erick Gutiérrez si se concreta su traspaso durante este mercado. En contraste, futbolistas como César Huerta, Jesús Angulo y Pável Pérez tuvieron escalas en otros clubes antes de reencontrarse con los Diablos Rojos, demostrando que Toluca se ha convertido en uno de los destinos más frecuentes para varios exjugadores del Rebaño Sagrado.