El próximo sábado Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Cruz Azul en una nueva jornada del Apertura 2025. De cara al próximo partido contra la Máquina, Lorenzo Faravelli advirtió calificó como nadie al Guadalajara de Gabriel Milito al señalar que es uno de los equipos que mejor jugó en las primeras seis fechas y marcó que si tiene tiempo tendrá éxito.

El Rebaño Sagrado no encuentra el cauce correcto para poder ser competitivo en un torneo nacional en el que han cometido un penal en cada uno de los partidos que disputó. A su vez, recibió 10 goles en cinco encuentros, por lo que el entrenador argentino tiene graves problemas en esa zona del equipo.

El próximo sábado Chivas tiene que enfrentar a Cruz Azul en un partido clave en esta parte del calendario. En medio de este contexto, Lorenzo Faravelli destacó al Guadalajara de Gabriel Milito. “Me parece que Chivas está en el inicio de un proceso nuevo, con un entrenador de mucho recorrido, con un modelo superclaro, que lo ha plasmado en sus equipos anteriores, que seguramente si tiene el tiempo lo va a plasmar en Chivas más tarde o más temprano ese equipo va a tener resultados”, expresó el futbolista de la Máquina a Esparza Otero.

Y agregó: “Está teniendo buen funcionamiento, me parece que tiene menos puntos de lo que se merece. A veces jugando con la tabla de posiciones de la mano puede llevar a confundirte. Vamos a jugar con un rival muy bueno, que a mi criterio es uno de los que mejor jugó en estas seis fechas y que no obtuvo los resultados que merecía. Va a ser muy difícil y con un duelo táctico lindo porque proponemos cosas similares y vamos a ver quien se impone”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 31 de agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.