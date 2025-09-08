Chivas volverá a tener acción en la Liga MX el próximo sábado cuando enfrente a América por la jornada 8 del Apertura 2025. Previo al Clásico Nacional, el Guadalajara enfrentó a León en un amistoso en Estados Unidos el cual dejó la conclusión que Gabriel Milito no debe volver a utilizar a los siguientes tres jugadores: Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda y Chicharito Hernández. ¿Hay dudas sobre los motivos?

A lo largo de la gestión de este inicio de temporada hay varios jugadores que se han destacado para quedarse como futbolistas que deben estar si o si desde el minuto uno en cada uno de los encuentros. Para quien escribe Efraín Álvarez, Armando González, Diego Campillo, Richard Ledezma, Érick Gutiérrez, Bryan González y Miguel Gómez tienen que estar de inicio por calidad, visión de juego y entrega por la playera más grande de México.

En contraparte, en el Guadalajara hay una serie de jugadores que ya tuvieron varias oportunidades en la Leagues Cup 2025, en el Apertura 2025 y en los diferentes amistosos. Son tres los jugadores que tuvieron varias oportunidades y que Gabriel Milito no debería ni tener en consideración cuando mire al banco de suplentes y busque soluciones.

Gilberto Sepúlveda volvió a jugar mal con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Una de las grandes dudas que surge es cuán bajo tiene que ser el nivel de Raúl Martínez, Luis Olivas y Francisco Méndez para que Gilberto Sepúlveda sea titular y la directiva haya decidido prestar Diego Ochoa y Luis Rey a FC Juárez y Puebla.

Ante León el Tiba volvió a jugar mal porque dejó sin marca a Rogelio Funes Mori quien devolvió la pelota para el 1-0 en contra. Si se observa bien en la jugada se ve claramente que cuando el defensa rojiblanco reacciona el futbolista argentino ya pasó el balón y mira como llega el gol de Emilio Rodríguez.

Alan Mozo no marcó la diferencia en Chivas vs. León. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Alan Mozo volvió a tener un mal partido y contra la Fiera lo dejan parado en el primer gol. ¿Es la mejor opción en el Guadalajara al momento del primer cambio? No hay que olvidarse que la irrupción de Miguel Gómez en el Clausura 2025 fue increíble debido a que marca, centra, anota goles y puede jugar por la izquierda, mientras que Richard Ledezma tiene una buena visión de juego para destacarse en el medio campo. A su vez, Diego Campillo sabe jugar como lateral. ¿Qué más necesita Gabriel Milito para dejar de utilizar al futbolista formado en Pumas?

Chicharito Hernández falló dos goles claros en Chivas vs. León. (Foto: IMAGO7)

Por último, Chicharito Hernández falló dos goles claros debajo de la portería y no es excusa decir que se resbaló porque el campo estaba mojado. ¿Falta de ritmo? Hay que decir que desde que volvió a Chivas el máximo goleador de la Selección Mexicana le faltó siempre rodaje en más de un año y medio.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.