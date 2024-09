Marco Fabián es recordado por sus actuaciones en el Clásico Tapatío con las Chivas de Guadalajara. El exmediocampista, por ello, describió cómo se deben jugar este tipo de encuentros, con miras al Clásico de México. Un duelo frente a su eterno rival: Club América, en el marco de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El volante calentó esta edición de la máxima rivalidad del futbol mexicano con un objetivo clave.

El Rebaño Sagrado cierra el viernes su preparación en Verde Valle para viajar a la capital y afrontar esta edición 192 del Clásico Nacional en Liga MX. Los tapatíos visitarán a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes, después de 65 años. El exvolante rojiblanco se mantiene como una de las figuras en partidos claves para Chivas, de manera especial, los enfrentamientos con Atlas.

Un reporte del periodista Jesús Bernal en el programa Futbol Picante de ESPN dio el adelanto de una entrevista con Marco Fabián. El exmediocampista presentó en la Perla de Occidente el proyecto de su club Ranger’s en la Primera División de Andorra. Pero aprovechó para opinar de este duelo transcendental frente a las Águilas en la capital. Una edición 257 de la máxima rivalidad en la historia del futbol mexicano.

Fabián de la Mora aseguró que “son partidos -que siempre lo he dicho- Tanto el Clásico Tapatío como el clásico Nacional se viven de otra manera. Desde la semana se van disfrutando de otra manera y son clásicos para jugadores diferentes. Jugadores que están para esos partidos, que están para marcar diferencia, para ayudar a su equipo a ganar“. Advirtió que “se olvida cómo llegues. Esos partidos se juegan con un plus, con un extra y se tienen que ganar. Son partidos que se tienen que ganar“.

Marco Fabián advirtió que “son partidos que se tienen que ganar” (IMAGO7)

Armando González coincidió con el objetivo de Marco Fabián

El joven delantero canterano de las Chivas de Guadalajara, en una entrevista con Fox Sports, coincidió con el recordado volante rojiblanco. Armando González refirió que “obviamente, no deja de ser un Clásico. Creo que en los Clásicos no importa cómo vengas o cómo estas, siempre es una guerra. Es un partido aparte, es lo que siento yo. Es una semana distinta, es algo muy especial. Entonces, el Clásico no deja de ser una batalla que tenemos que salir a ganar“. Así, concordó con las declaraciones de Marco Fabián de la Mora.

¿Cuándo juega Chivas el Clásico Nacional del Apertura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 14 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el Club América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la capital mexicana. Una histórica edición 257 del Clásico Nacional en el marco de la Jornada 7 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Un partido que tiene pactado su inicio a las 18:50 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

América vs. Guadalajara