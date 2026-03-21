Hugo Camberos se ha convertido en uno de los jugadores que más ilusión genera en la afición de Chivas, gracias a su impacto inmediato cada vez que pisa la cancha. A pesar de contar con pocos minutos en el Clausura 2026, ha dejado destellos claros de su calidad, mismos que ya se reflejaron en el marcador con su gol ante León.

Este nivel no ha pasado desapercibido. El joven rojiblanco fue convocado a la Selección Mexicana Sub-20 para disputar partidos amistosos frente a Costa Rica, confirmando que es considerado uno de los talentos más prometedores del país. Sin embargo, aunque el llamado es positivo en términos de proyección, también puede representar un inconveniente en su presente.

Hugo Camberos tuvo un gran ingreso ante Cruz Azul.

Y es que una de las razones por las que Camberos tuvo poca participación en el Apertura 2025 fue precisamente su constante actividad con Selección, incluyendo su participación en el Mundial Sub-20. Esto provocó que tuviera menos tiempo de trabajo con Gabriel Milito, un factor que apenas comenzaba a equilibrarse en este torneo con más integración al equipo.

Ahora, aunque este llamado coincide con la Fecha FIFA y no afecta partidos oficiales, sí le impedirá aprovechar una oportunidad clave con el primer equipo. Chivas tiene programado un amistoso ante Atlas, donde Camberos podía sumar minutos y seguir ganando terreno en la rotación, además de trabajar con un grupo reducido bajo las órdenes de Milito.

Hugo Camberos podría estar en la mira del Ajax de Óscar García, exentrenador de Chivas

En paralelo, su crecimiento también empieza a generar interés fuera de México. Hugo Camberos ya ha sido seguido por clubes europeos, y recientemente podría abrirse una posibilidad con el Ajax dirigido por Óscar García, quien asumió el cargo hace unas semanas. Por ahora, no existe una oferta formal, pero su nombre podría volver a sonar con fuerza de cara al mercado de verano.