Chivas tiene un duelo clave cuando visite a Necaxa por el Clausura 2026 de la Liga MX debido a que puede asegurarse ser superlíder. Por esta razón repasamos qué puede suceder si el Guadalajara gana, empata o pierde ante los Rayos en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El Guadalajara ha tenido un brutal campeonato debido a que solamente perdió ante Toluca, Cruz Azul y Tigres en duelos parejos aunque el marcador diga lo contrario. Pumas lo puso contra la espada y la pared, pero Armando González volvió a demostrar porque es el MVP del torneo con un doblete ante Keylor Navas.

Esta noche visita a un Necaxa que aspira a quedarse con la victoria porque aún cuenta con puntos para pelear con el último lugar para alcanzar la Liguilla. Enfrente estará un Chivas que está a 90 minutos de asegurarse ser superlíder del campeonato.

Chivas está cerca de ser superlíder del Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

¿Qué pasa si Chivas gana, empate o pierde ante Necaxa?