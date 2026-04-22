Chivas tiene un duelo clave cuando visite a Necaxa por el Clausura 2026 de la Liga MX debido a que puede asegurarse ser superlíder. Por esta razón repasamos qué puede suceder si el Guadalajara gana, empata o pierde ante los Rayos en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
El Guadalajara ha tenido un brutal campeonato debido a que solamente perdió ante Toluca, Cruz Azul y Tigres en duelos parejos aunque el marcador diga lo contrario. Pumas lo puso contra la espada y la pared, pero Armando González volvió a demostrar porque es el MVP del torneo con un doblete ante Keylor Navas.
Esta noche visita a un Necaxa que aspira a quedarse con la victoria porque aún cuenta con puntos para pelear con el último lugar para alcanzar la Liguilla. Enfrente estará un Chivas que está a 90 minutos de asegurarse ser superlíder del campeonato.
¿Qué pasa si Chivas gana, empate o pierde ante Necaxa?
- Si Chivas le gana a Necaxa: si el Guadalajara supera a los Rayos en Aguascalientes se asegura ser superlíder del Clausura 2026 debido a que quedará a cuatro puntos de Pachuca cuando resta un partido por disputarse.
- Si Chivas empate ante Necaxa: si el Guadalajara empata ante los Rayos se mantendrá como líder en la tabla general de posiciones. Sin embargo, sí Pachuca supera a Tijuana la diferencia será de dos puntos y el próximo sábado deberá ganar en el Estadio Akron para no depender de los Tuzos en Hidalgo.
- Si Chivas pierde ante Necaxa: si el Guadalajara pierde ante los Rayos en el Estadio Victoria se mantendrá como líder de la tabla general de posiciones del Clausura 2026. Sin embargo, sí Pachuca vence a Tijuana el próximo sábado el Rebaño Sagrado debe imponerse por cualquier resultado en el Estadio Akron.