Gabriel Milito y los jugadores de Chivas se preparan para lo que va a ser el primer cruce de Cuartos de Final de la Liguilla, mientras que la directiva ya delinea la plantilla para el siguiente torneo. Uno de los futbolistas del Guadalajara que está marcado para salir es Gilberto Sepúlveda, pero revelan que la principal dificultad para venderlo es el alto salario que percibe en la Perla Tapatía.

No hay dudas de que el Tiba quedó totalmente relegado debido a que no se puede acomodar al estilo de juego del entrenador argentino. A lo largo del torneo el defensa del Rebaño Sagrado fue responsable de varios goles que recibió el equipo.

Al tener en cuenta este contexto y la gran cantidad de críticas que le llueven desde la afición es claro que Gilberto Sepúlveda buscará nuevos horizontes. Diferentes reportes señalan que el Rebaño Sagrado ya sabría del interés de Atlético de San Luis, FC Juárez y Mazatlán.

Gilberto Sepúlveda saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, José María Garrido dio a conocer que la principal dificultad que hoy tiene el Guadalajara para vender al defensa de 28 años es su alto salario. Sin dar ningún número, el periodista de Claro Sports explicó que habrá que ver si el zaguero formado en Verde Valle decide bajar sus pretensiones, las cuales subieron cuando renovó su contrato con el club.

¿Gilberto Sepúlveda volverá a ser titular en Chivas?

El sábado Gilberto Sepúlveda volvió a ser titular en Chivas para superar a Rayados de Monterrey por 4-2 en el Estadio Akron. Por otro lado, de no mediar algún inconveniente, el Tiba volverá a ser suplente en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025.