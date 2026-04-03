El buen ambiente que se respira en el Club Deportivo Guadalajara volvió a quedar en evidencia en redes sociales. En la previa al duelo de este domingo ante Pumas UNAM por el Clausura 2026 en el Estadio Akron, el club compartió un video en TikTok que rápidamente se hizo viral, con Roberto Alvarado como protagonista absoluto.

En las imágenes, el Piojo aparece entrando a la sala de recuperación como si fuera un boxeador profesional: con música de fondo, entre el vapor, con cinturón incluido y una actitud totalmente teatral. Incluso, un auxiliar simula darle masajes previos al combate, como si estuviera a punto de subir al ring, mientras sus compañeros observan entre risas. Quien filma es Richard Ledezma desde una camilla recibiendo tratamiento.

La escena no hace más que reforzar la imagen del Piojo Alvarado como uno de los jugadores más bromistas y carismáticos del vestidor rojiblanco. En redes, los aficionados reaccionaron con una mezcla de humor y exigencia: desde quienes celebraron el momento -“se mamó el Piojo”- hasta otros que pidieron mayor enfoque competitivo de cara a un partido clave. Tampoco faltaron los comentarios irónicos, comparándolo con un “peso pluma de TEMU” o destacando que “traía de hijo a Doku y a Nuno”, recientes rivales de Bélgica y Portugal.

Piojo Alvarado viene de tener actividad en la Selección Mexicana

Justamente, Alvarado viene de tener participación con la Selección Mexicana en los amistosos de Fecha FIFA, donde fue señalado por su bajo impacto ofensivo. Es cierto que el Piojo lleva un largo tiempo sin marcar diferencias en el Tri. Sin embargo, también están quienes valoraron su despliegue sin balón, especialmente en labores defensivas ante rivales de primer nivel como Nuno Mendes.