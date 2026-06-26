Aunque Armando González no ha tenido los minutos que muchos esperaban con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, el delantero de Chivas ha encontrado otra forma de convertirse en un jugador importante dentro del grupo: más allá de lo que sucede en la cancha, la Hormiga ha demostrado estar completamente comprometido con el equipo y ser una de las piezas que mejor representan el gran ambiente que existe en este plantel del Tri.

Y es que los aficionados comenzaron a notar un detalle que se ha repetido prácticamente en todos los partidos de México. Sin importar quién sea el autor del gol, Armando González suele ser uno de los primeros jugadores en correr a celebrar con su compañero, dejando ver la excelente relación que mantiene con todo el grupo. Esa actitud ha sido muy aplaudida en redes sociales, donde muchos consideran que el delantero rojiblanco se ha convertido en una especie de “corazón” del vestidor por la energía positiva que transmite.

Además, es evidente que la Hormiga ha construido una gran relación con varios de los futbolistas que representan el presente, pero sobre todo el futuro de la Selección Mexicana. A pesar de no haber tenido un papel protagónico dentro del terreno de juego, el atacante de Chivas ha sido constantemente captado conviviendo, bromeando y celebrando junto a varios de los jóvenes que apuntan a convertirse en la base del Tri durante los próximos años.

Este tipo de detalles también ayudan a explicar por qué el ambiente dentro de la Selección Mexicana ha sido uno de los aspectos más destacados durante la Copa del Mundo. El grupo ha mostrado una unión poco habitual, algo que se ha reflejado tanto en las celebraciones como en los entrenamientos y, por supuesto, en el funcionamiento colectivo que le permitió al equipo de Javier Aguirre avanzar con paso perfecto a los Dieciseisavos de Final.

Armando González está haciendo grupo con los jugadores que apuntan a estar en el Mundial 2030

Si bien los futbolistas con los que mantiene una relación más cercana son Mateo Chávez, a quien conoce desde la infancia, y Brian Gutiérrez, su compañero en Chivas, la Hormiga también ha sido visto constantemente junto a Álvaro Fidalgo, Israel Reyes, Gilberto Mora y Obed Vargas. Todos ellos forman parte de una generación que ya comienza a consolidarse en la Selección Mexicana y que, por edad y proyección, apunta a ser la base del equipo que buscará protagonismo en la Copa del Mundo de 2030, con varios de ellos incluso perfilándose para dar el salto al futbol europeo en los próximos años.