La Selección Mexicana se encuentra ultimando detalles de cara al Mundial 2026, al igual que el resto de los países que participarán en la máxima justa futbolística. Uno de los temas que sigue generando debate es la alineación titular con la que Javier Aguirre afrontará el torneo, especialmente en la portería. Aunque Raúl Rangel parece haber tomado ventaja en la carrera por el puesto, todavía existen voces que cuestionan si debe ser el guardameta que inicie la Copa del Mundo.

Si bien todo apunta a que el arquero de Chivas será el elegido por el Vasco, la discusión continúa abierta entre aficionados y analistas. Sin embargo, hay argumentos futbolísticos muy claros que respaldan su candidatura. De hecho, el actor Diego Luna sorprendió recientemente al demostrar un profundo conocimiento del juego al explicar por qué considera que Rangel debe ser el titular de México, durante un ejercicio en el que eligió su once ideal para el Mundial.

“Yo jugaría con el Tala porque sale muy bien y para que el equipo juegue más arriba, para que presionen como contra Portugal, que estaban ‘mordiendo’ arriba”, explicó.

Para Luna, la principal diferencia entre Raúl Rangel y el resto de los candidatos está en su capacidad para participar activamente en la construcción del juego. El actor destacó especialmente su técnica con los pies, una cualidad cada vez más importante en el futbol moderno. Gracias a ese recurso, el Tala puede ayudar a que México juegue con una línea defensiva más adelantada, facilite la salida desde el fondo y sirva como apoyo cuando los rivales presionan a los defensores centrales.

Aunque existen aficionados y especialistas que siguen inclinándose por Guillermo Ochoa debido a su enorme experiencia en Mundiales, el momento futbolístico parece favorecer claramente al arquero rojiblanco. Raúl Rangel llega a la Copa del Mundo atravesando el mejor nivel de su carrera y consolidado como uno de los porteros más completos del futbol mexicano, por lo que muchos consideran que Javier Aguirre no debería tener demasiadas dudas al momento de tomar la decisión definitiva.

El partido contra Serbia definiría a los titulares para el Mundial

La Selección Mexicana disputará este jueves en Toluca su último encuentro de preparación antes del arranque del Mundial 2026. El compromiso frente a Serbia llega exactamente una semana antes del debut mundialista contra Sudáfrica, por lo que tendrá un valor especial para el cuerpo técnico. Todo indica que Javier Aguirre utilizará una alineación muy cercana a la que tiene planeada para el primer partido de la Copa del Mundo, situación que podría confirmar definitivamente a Raúl Rangel como el guardameta titular del Tri para el torneo más importante de su carrera.