Raúl Rangel es uno de los jugadores clave para el México vs Ecuador, y la propia FIFA se lo reconoció con una publicación.

La Selección Mexicana afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia reciente, cuando enfrente a Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026. El Tri buscará romper una larga sequía y ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo por primera vez desde 1986, por lo que la presión es enorme, pero también la ilusión de seguir haciendo historia frente a su afición en el Estadio Azteca.

Raúl Rangel mantiene su portería imbatida.

Uno de los grandes responsables del extraordinario momento que vive México ha sido Raúl Rangel. El arquero de Chivas ha mantenido su portería imbatida en los tres encuentros de la fase de grupos y, además de sus atajadas, se ha convertido en una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo gracias a su precisión en los pases largos y su capacidad para iniciar los ataques desde el fondo, una de las principales virtudes que Javier Aguirre ha sabido aprovechar.

Consciente de la importancia que tiene este encuentro para las aspiraciones mexicanas, la propia FIFA decidió destacar al guardameta rojiblanco. La cuenta oficial del Mundial publicó un contenido dedicado exclusivamente a Raúl Rangel, resaltándolo como uno de los futbolistas a seguir en el duelo frente a Ecuador en un reconocimiento que confirma el gran impacto que ha tenido el Tala durante la competencia.

El extraordinario Mundial que está firmando Raúl Rangel también podría tener consecuencias para su futuro. Si mantiene este nivel y la Selección Mexicana continúa avanzando en el torneo, no sería extraño que clubes europeos presenten ofertas por el arquero de Chivas, quien desde hace tiempo tiene como uno de sus grandes objetivos dar el salto al futbol del Viejo Continente.

¿Dónde y a qué hora se jugará el partido de 16vos de final de México vs Ecuador?

El encuentro entre México y Ecuador por los 16vos de final del Mundial 2026 se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en la cancha de un Estadio Azteca que se espera completamente lleno y volcado en apoyo a la Selección Mexicana, que parte como favorita para avanzar a los octavos de final y mantener vivo el sueño de hacer historia en casa.