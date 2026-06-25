Roberto Alvarado volvió a confirmar que atraviesa uno de los mejores momentos de toda su carrera. El futbolista de Chivas fue nuevamente una de las figuras de la Selección Mexicana en la contundente victoria sobre Chequia, participando activamente tanto en labores ofensivas como defensivas y ayudando a que el Tri cerrara la fase de grupos con un histórico paso perfecto. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y rápidamente comenzó a generar comentarios positivos no solo en México, sino también entre analistas y observadores internacionales que siguen de cerca la Copa del Mundo.

Lo que más ha llamado la atención de quienes analizan el desempeño de México es la enorme versatilidad que ha mostrado el atacante rojiblanco. Alvarado ha sido capaz de influir en prácticamente todas las fases del juego, apareciendo como generador de peligro en ataque, colaborando en la recuperación del balón y realizando recorridos defensivos que pocas veces se ven en jugadores de su posición. Precisamente esa capacidad para adaptarse a distintas funciones ha sido uno de los aspectos más destacados por expertos de diferentes países durante el torneo.

Además de sus cualidades tácticas, el jugador de Chivas también ha sobresalido por sus números. Dos asistencias en tres partidos, una participación constante en la generación ofensiva y una intensidad física sobresaliente lo han convertido en uno de los futbolistas más regulares de la Selección Mexicana. Mientras otros nombres suelen quedarse con los reflectores por los goles o las atajadas espectaculares, el Piojo se ha ganado el reconocimiento gracias a su capacidad para influir en cada partido de múltiples maneras.

Todo esto ha provocado que especialistas de todo el mundo consideren que Alvarado está siendo uno de los jugadores mexicanos más consistentes de la fase de grupos. Su actuación frente a Chequia terminó de consolidar una tendencia que ya se había visto contra Sudáfrica y Corea del Sur, demostrando que puede mantener un nivel muy alto incluso ante contextos y rivales distintos. Ahora, de cara a los Dieciseisavos de Final, su papel apunta a ser todavía más importante dentro del esquema de Javier Aguirre, donde ha sido prácticamente inamovible.

Roberto Alvarado podría dar la sorpresa y ser uno de los jugadores de Chivas más buscados desde Europa

Antes del inicio de la Copa del Mundo, Roberto Alvarado ya aparecía en el radar de algunos clubes europeos, siendo el FC Copenhague uno de los equipos que más interés había mostrado en sus servicios. Sin embargo, gran parte de la atención estaba puesta en otros futbolistas de Chivas como Armando González o Raúl Rangel, quienes parecían ser los principales candidatos para dar el salto al Viejo Continente gracias a sus actuaciones mundialistas.

Ahora el panorama podría haber cambiado considerablemente. Los tres grandes partidos que ha firmado el Piojo con la Selección Mexicana lo han colocado nuevamente bajo los reflectores internacionales y podrían convertirlo en uno de los jugadores mexicanos más buscados por equipos europeos durante los próximos meses, aunque eso no significa necesariamente que su salida del Guadalajara sea inminente.