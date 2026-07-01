Roberto Alvarado volvió a demostrar que no solo atraviesa un extraordinario momento futbolístico con la Selección Mexicana, sino que también es uno de los grandes responsables del excelente ambiente que existe en el vestidor. Después del triunfo ante Ecuador en los 16vos de final, se hizo viral una divertida broma que el jugador de Chivas le hizo a Gilberto Mora, otra de las grandes figuras del encuentro y uno de los futbolistas que más reflectores ha acaparado durante el Mundial.

Todo ocurrió durante la salida de los jugadores al terreno de juego junto a los niños que los acompañan en el protocolo de la FIFA. A Gilberto Mora le tocó caminar junto a un pequeño que era prácticamente de su misma estatura y, cuando ambos se acomodaron para entonar el Himno Nacional, el niño casi lo tapaba por completo. Al darse cuenta de la escena, Roberto Alvarado no dejó pasar la oportunidad y, entre risas, le dijo: “Te va a tapar, wey”, provocando las carcajadas tanto del juvenil como del propio Piojo.

El momento terminó gracias a la rápida reacción de Julián Quiñones, quien estaba ubicado al otro lado de Gilberto Mora. El delantero, también entre risas, cambió de lugar a los niños que acompañaban a los futbolistas, permitiendo que el mediocampista de apenas 17 años pudiera aparecer sin problemas durante la ceremonia del Himno Nacional y cerrando así una de las escenas más simpáticas de la previa del encuentro.

Ya dentro del terreno de juego, Roberto Alvarado y Gilberto Mora dieron cátedra de cómo complementarse al demostrar el gran entendimiento que existe entre ambos. Durante varios lapsos del partido intercambiaron constantemente sus posiciones, permitiendo que Mora apareciera por la banda mientras el Piojo atacaba por dentro, para después volver a cambiar funciones y desorientar a la defensa ecuatoriana, que nunca logró controlar sus movimientos.

Roberto Alvarado se convirtió en el primer jugador mexicano en dar 3 asistencias en un Mundial

La gran actuación del futbolista de Chivas quedó coronada con una nueva asistencia frente a Ecuador, esta vez para el gol de Julián Quiñones. Con ello, Roberto Alvarado se convirtió en el primer jugador mexicano en registrar tres asistencias en una misma edición de la Copa del Mundo, además de colocarse entre los máximos asistentes del torneo, confirmando que atraviesa el mejor momento de su carrera con la camiseta de la Selección Mexicana.