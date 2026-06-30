El futbolista de Chivas llegó a tres asistencias en la Copa del Mundo 2026 y ya aparece entre los jugadores más determinantes del torneo.

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Ecuador y aseguró su lugar en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. En una actuación convincente del equipo de Javier Aguirre, Roberto Alvarado volvió a ser determinante al asistir el gol de Julián Quiñones, una acción que además le permitió escalar entre los máximos asistidores del torneo.

Gracias a ese pase de gol, el futbolista de Chivas llegó a tres asistencias en la competencia. Con esa cifra, comparte el tercer lugar de la clasificación junto a Alexander Isak, Martin Ødegaard y Florian Wirtz. Solamente Michael Olise, con cinco, y Bruno Guimarães, con cuatro, registran mejores números en el Mundial 2026.

El dato refleja la importancia que ha tenido Alvarado en el funcionamiento ofensivo de México a lo largo de la Copa del Mundo. Más allá de las estadísticas, el atacante rojiblanco se ha convertido en una pieza clave para Javier Aguirre gracias a su movilidad entre líneas, su influencia en los ataques del Tri y un sacrificio defensivo inconmensurable.

El partido ante Ecuador fue una muestra más de ello. El Piojo recibió entre líneas, detectó el adelantamiento de la defensa rival y filtró un pase preciso para Julián Quiñones, quien posteriormente condujo y definió con calidad para abrir el marcador. Una acción que nació de la lectura de juego y la rápida resolución del futbolista de Chivas.

Tabla de asistidores en el Mundial 2026