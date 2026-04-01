El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y los últimos lugares en la Selección Mexicana comienzan a definirse, en un proceso donde algunos jugadores han dado un salto inesperado en el momento justo. Tal es el caso de un futbolista de Chivas que, cuando parecía completamente fuera de la carrera, hoy tiene serias posibilidades de ser convocado, a pesar de haber sido minimizado por voces importantes del análisis deportivo.

Brian Gutiérrez brilló en el partido ante Bélgica

Se trata de Brian Gutiérrez, quien aprovechó al máximo sus oportunidades con el Tri al ser titular en los partidos contra Portugal y Bélgica, firmando actuaciones que lo pusieron en el radar de todos. Su rendimiento fue tal que incluso aficionados de otros equipos lo piden como titular en el Mundial, revirtiendo por completo la narrativa que existía alrededor de su convocatoria.

Esto ha llevado a que muchos recuerden un momento que se volvió viral, cuando Omar Villarreal propuso su nombre para la Selección Mexicana en un programa de Azteca Deportes. En aquella ocasión, David Medrano y Christian Martinoli reaccionaron con incredulidad, al punto de abandonar la mesa de debate, dejando ver el poco respaldo que tenía la idea en ese momento.

Hoy, el contexto es completamente distinto, pues el tiempo parece haberle dado la razón a Villa Villa y a quienes confiaban en el talento del mediocampista. A pesar de no tener tantos minutos recientes con Gabriel Milito, Gutiérrez respondió en el escenario más exigente posible, y todo indica que sus actuaciones ante selecciones europeas podrían haber sido suficientes para asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez ha jugado todos los partidos de Chivas, pero solo ha sido titular en la mitad

La situación de Brian Gutiérrez en Chivas contrasta con su presente en la Selección Mexicana, ya que comenzó el Clausura 2026 como titular, pero posteriormente fue relegado a la banca sin una explicación clara por parte del cuerpo técnico.

Aunque ha mantenido participación constante entrando de cambio, ha disputado menos del 60% de los minutos posibles en el torneo, una cifra que genera cuestionamientos tras el nivel que ha mostrado con el Tri. Esto abre el debate sobre si debería tener un rol más protagónico también en el Guadalajara, considerando su impacto reciente.