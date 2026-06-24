La incertidumbre sobre quién será el portero titular de la Selección Mexicana frente a Chequia sigue generando conversación a pocas horas del partido. Aunque Javier Aguirre se ha negado a revelar su alineación y ha mantenido total hermetismo respecto a la portería, cada vez son más las señales que apuntan a que Guillermo Ochoa podría recibir una oportunidad en este encuentro. Esto ha provocado preocupación entre algunos aficionados, quienes consideran que Raúl Rangel merece mantener su lugar después de haber dejado su arco en cero frente a Sudáfrica y Corea del Sur.

Ahora fue uno de los patrocinadores oficiales del Mundial el que encendió todavía más el debate. Se trata de Michelob Ultra, que publicó este miércoles un video en sus redes sociales celebrando el regreso de Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo. Lo que llamó especialmente la atención fue el mensaje que acompañó la publicación: “Hoy, una leyenda regresa al campo. Brindando con una cerveza por @yosoy8a y veinte años en la Copa Mundial de la FIFA”, una frase que muchos interpretaron como una confirmación anticipada de que el veterano guardameta será titular ante Chequia.

La publicación rápidamente comenzó a generar comentarios entre los aficionados mexicanos, pues resulta llamativo que una marca asociada al Mundial utilice un mensaje tan contundente asegurando la participación de Ochoa cuando la alineación oficial todavía no ha sido anunciada por la Selección Mexicana. Esto provocó que varios usuarios se preguntaran si la empresa tiene información privilegiada o si simplemente se trata de una campaña publicitaria basada en los rumores que han circulado durante los últimos días.

Mientras tanto, quien queda en medio de toda esta conversación es Raúl Rangel. El arquero de Chivas ha sido uno de los futbolistas mexicanos más destacados en la fase de grupos y muchos consideran que sentarlo en el banquillo justo antes de los partidos de eliminación directa podría afectar el ritmo y la confianza que ha construido durante el torneo. Por ello, la posibilidad de que Guillermo Ochoa aparezca como titular continúa dividiendo opiniones entre quienes priorizan el momento deportivo y quienes consideran que una figura histórica merece un reconocimiento especial.

Javier Aguirre mantuvo el misterio sobre la portería en la conferencia de prensa

Pese a todas las especulaciones, la única certeza es que Javier Aguirre sigue sin confirmar quién defenderá el arco mexicano frente a Chequia. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro evitó responder directamente sobre el tema y reiteró que la alineación se conocerá hasta horas antes del partido. Sin embargo, publicaciones como la de Michelob Ultra y varios periodistas cercanos al Tri no hacen más que aumentar las sospechas de que Guillermo Ochoa podría estar muy cerca de disputar un nuevo encuentro mundialista, dejando en suspenso el futuro inmediato de Raúl Rangel dentro del once titular justo cuando debe estar en mejor nivel.