México enfrenta a Corea del Sur por la jornada dos del Grupo A del Mundial 2026. El Vasco decidió enviar al campo de juego a Brian Gutiérrez, quien podría perderse el juego ante Chequia.

La Selección Mexicana enfrenta a Corea del Sur en la jornada dos del Grupo A del Mundial 2026. En medio de este contexto, Brian Gutiérrez juega de titular en el Tri con el riesgo de perderse el duelo definitorio ante República Chequia si llega a ser nuevamente amonestado en el Estadio Guadalajara.

El Rebaño Sagrado no para de mostrarse orgulloso de tener a cinco de sus jugadores disputando la Copa del Mundo. La novedad para esta tarde-noche es que serán cuatro los que irán de inicio a enfrentar a los surcoreanos.

Brian Gutiérrez vuelve a jugar de inicio, pero corre riesgo de perderse el duelo definitorio ante República Chequia. Este peligro latente se debe a que frente a Sudáfrica fue amonestado y de recibir una amarilla ante Corea del Sur lo deja fuera del duelo en Ciudad de México.

La alineación de México ante Corea del Sur

Javier Aguirre decidió realizar tres cambios respecto al partido contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. De esta manera, México saltó al campo de juego con un 4-3-3 conformado por Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

La Selección Nacional de México volverá a tener acción esta noche ante Corea del Sur por la jornada 2 del Grupo A en el Estadio Guadalajara. El encuentro está pactado para comenzar a las 20:00 del Centro de México y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por TV Abierta en el canal 5 de Televisa y el canal 7 de Azteca.