Raúl Rangel está viviendo el mejor momento de su carrera y buena parte de ello se debe a lo que ha conseguido con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El arquero de Chivas pasó de llegar al torneo como una de las grandes apuestas de Javier Aguirre a convertirse en uno de los jugadores más destacados del Tri, dejando su portería en cero ante Sudáfrica y Corea del Sur. Sin embargo, detrás de esas actuaciones existe una historia cargada de emociones que recientemente compartió y que conmovió a la afición mexicana.

La espectacular atada de Raúl Rangel

Durante una reciente entrevista para Claro Sports, el guardameta rojiblanco recordó el momento exacto en el que se enteró de que sería titular en el debut mundialista. Rangel confesó que pasó toda la semana preparándose mentalmente para cualquier escenario, consciente de que podía jugar o quedarse en la banca. Sin embargo, cuando escuchó su nombre durante la charla táctica previa al partido, fue incapaz de contener las emociones, pues entendió que estaba a punto de cumplir uno de los mayores sueños de su vida.

“Antes de debutar en una Copa del Mundo, tenía muchas expectativas. Sabía que tanto podía iniciar como no. Fue un tema muy mental en el que trabajé toda la semana, estaba preparado“, confesó Rangel.

El propio Tala relató que en ese instante sintió una mezcla de felicidad, orgullo y alivio después de tantos años de trabajo. Explicó que quería brincar, llorar y compartir la noticia con toda su familia, recordando todo el esfuerzo que realizaron juntos para que pudiera llegar a ese momento. Mientras hablaba sobre el sacrificio y el apoyo incondicional de sus seres queridos, la emoción terminó por vencerlo y el arquero rompió en llanto, incapaz de continuar con el relato durante algunos segundos.

“Pero algo en particular fue que, al momento de que dan la alineación y escucho mi nombre en la charla, fue un boom de emociones. Quería brincar, llorar, compartirlo con mi familia. Y es algo que me llena de orgullo, porque fue algo por lo cual luché y llevo muy latente en mi corazón, porque mi familia sabe…”, siendo este el momento en el que el Tala se rompió y no pudo seguir la entrevista.

La reacción rápidamente se hizo viral entre los aficionados de Chivas y de la Selección Mexicana, quienes destacaron la humildad y sensibilidad del guardameta. Para muchos, ver al Tala emocionarse de esa manera es el reflejo de todo el camino que recorrió desde las fuerzas básicas hasta convertirse en titular de México en una Copa del Mundo, un logro que pocos futbolistas pueden presumir a lo largo de sus carreras.

Raúl Rangel está en duda en la titularidad en el partido de este miércoles ante Chequia

A pesar del extraordinario momento que atraviesa, la presencia de Raúl Rangel en el once inicial frente a Chequia todavía no está garantizada. Durante los últimos días han tomado fuerza los rumores de que Javier Aguirre podría darle la titularidad a Guillermo Ochoa como una forma de reconocer su trayectoria mundialista. Esta posibilidad ha generado un intenso debate, ya que muchos consideran que el arquero de Chivas debería mantenerse como titular después de sus actuaciones frente a Sudáfrica y Corea del Sur, sin embargo, la decisión final será revelada poco antes del encuentro de este miércoles.