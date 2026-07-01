En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana llevó adelante su mejor partido en los últimos cinco años luego de haberse impuesto por 2-0 ante Ecuador. Luis Romo fue una de las grandes figuras del Tri y tras el partido afirmó que es momento de soñar en grande para lograr lo que todo el mundo desea.

La historia del capitán y del referente de Chivas con el Tri tuvo un vuelco importante cuando decidió llamar a Javier Aguirre para decirle que prefería no ir a disputar la Copa Oro con el fin de ponerse físicamente en condiciones. Con la llegada de Gabriel Milito, el mediocampista volvió a su mejor nivel y fue llamado por el Vasco para formar parte de la Copa del Mundo.

Frente a Corea del Sur anotó el gol de la victoria, ante Chequia asistió a Mateo Chávez para el 1-0 y contra Ecuador no solo generó dos jugadas de peligro, sino que además dejó claro que él es el patrón del mediocampo por delante de Edson Álvarez.

Luis Romo afirmó que hay que soñar en grande. (Foto: IMAGO7)

Tras conseguir el pase a los octavos de final, Luis Romo confesó que no imaginaba todo lo que se está viviendo en las calles de México. “Me lo imaginaba de una manera muy bonita, no me lo dimensionada lo grande que iba a ser. Javier desde el día nos dijo ‘El mundial está en México y créeme, yo hace 40 años lo viví y es la mejor experiencia que he vivido’. Ahora hay que darle toda la razón. Es una de las mejores experiencias que vamos a vivir todos los mexicanos que nacimos de ese mundial.

De cara al partido del domingo, el capitán de Chivas señaló que van a dejar todo para lograr la clasificación a Cuartos de Final. “No lo sé. Tal vez sí porque sería ganar cinco partidos por primera vez. Hoy era el partido más importante para nosotros y el domingo va a ser el más importante para nosotros. El domingo será el más importante y lo vamos a afrontar de la mejor manera, al máximo, a tope”, expresó. Por último, sobre el sueño que toda la afición tiene declaró: “Siempre hay que soñar. Siempre hay que soñar en grande”.