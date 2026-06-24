La Selección Mexicana tiene esta noche su tercer partido de la fase de grupos, enfrentando a Chequia en el Azteca.

La Selección Mexicana afrontará este miércoles su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Chequia, aunque lo hará en una situación mucho más cómoda que la de su rival. Gracias a las victorias obtenidas ante Sudáfrica y Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya aseguró tanto su clasificación a los Dieciseisavos de Final como el primer lugar del Grupo A, por lo que llegará al encuentro sin presión en cuanto a resultados.

La realidad de Chequia es completamente distinta. El combinado europeo está obligado a buscar la victoria frente al Tri y posteriormente esperar tanto el resultado del partido entre Corea del Sur y Sudáfrica como lo que ocurra en otros grupos del Mundial. Su esperanza pasa por terminar entre los mejores terceros lugares de la competencia, por lo que se espera que dispute el encuentro con máxima intensidad desde el primer minuto.

Brian Gutiérrez está descartado para el partido ante Chequia

Del lado mexicano, la gran incógnita gira alrededor de las posibles rotaciones que podría realizar Javier Aguirre. La posición que más debate ha generado es la portería, pues mientras muchos consideran que Raúl Rangel debe mantenerse como titular después de sus grandes actuaciones, otros creen que Guillermo Ochoa merece disputar este encuentro como reconocimiento a su trayectoria con la Selección Mexicana, siendo la decisión final del Vasco uno de los aspectos más observados antes del silbatazo inicial.

¿México vs. Chequia va por TV Abierta?

El partido entre México y Chequia se disputará este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca. La transmisión podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5, Azteca 7 y Canal 9. Además, también estará disponible mediante TUDN en televisión de paga y por la plataforma ViX Premium para quienes prefieran verlo vía streaming.

Probable alineación de México vs. Chequia

Considerando el escenario en el que Raúl Rangel mantenga la titularidad y recordando que Brian Gutiérrez no sería considerado para este encuentro con el objetivo de evitar una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, la probable alineación de la Selección Mexicana sería la siguiente: