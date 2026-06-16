La Selección Mexicana no solo tiene una importante base de jugadores de Chivas en su plantilla actual, sino también varios futbolistas con pasado rojiblanco que mantienen un vínculo muy especial con el Guadalajara. Nombres como Mateo Chávez, Orbelín Pineda, César Huerta o Alexis Vega forman parte de este grupo, algo que ha quedado reflejado tanto en el entendimiento que muestran dentro de la cancha como en la convivencia que mantienen fuera de ella durante la concentración mundialista.

Precisamente durante uno de los entrenamientos más recientes del Tri se pudo apreciar esa cercanía. Un video compartido desde la práctica mostró a Armando González, Brian Gutiérrez y Mateo Chávez trabajando constantemente juntos, formando una especie de grupo aparte mientras realizaban algunos ejercicios. Además de entrenar juntos, también se les vio platicando y compartiendo momentos de camaradería durante la sesión.

La imagen no resulta casual. Mateo Chávez y Armando González se conocen prácticamente desde la infancia, pues coincidieron durante varios años en las Fuerzas Básicas de Chivas, donde construyeron una amistad que se ha mantenido hasta la actualidad. En el caso de Brian Gutiérrez, desde su llegada al Guadalajara hace apenas unos meses se pudo notar una buena relación con la Hormiga, misma que parece haberse fortalecido todavía más al coincidir también en la Selección Mexicana.

Por ahora parece complicado que los tres compartan demasiados minutos dentro del terreno de juego con el Tri. Brian Gutiérrez se ha consolidado como una de las principales opciones de Javier Aguirre, mientras que Armando González y Mateo Chávez suelen partir desde el banquillo. Sin embargo, habrá que esperar para ver si en algún momento el Vasco decide alinearlos juntos y si esa química que muestran fuera de la cancha puede traducirse en asociaciones, jugadas de peligro o incluso goles para la Selección Mexicana.

Los tres jugadores de Chivas podrían reunirse pronto en el fútbol europeo

Curiosamente, el destino de los tres futbolistas también podría volver a cruzarse lejos de México. Mateo Chávez ya milita en el AZ Alkmaar de la Eredivisie, mientras que Brian Gutiérrez se encuentra en la mira de importantes clubes de Francia. Por su parte, Armando González también ha despertado interés en el mercado europeo, con reportes recientes que lo vinculan con equipos de Alemania. Por ello, no sería extraño que los jugadores con pasado y presente rojiblanco que hoy comparten concentración con la Selección Mexicana terminen coincidiendo nuevamente en Europa, incluso defendiendo camisetas rivales.