Son varios los juveniles de Chivas que realizaron la pretemporada con el primer equipo en Barra de Navidad. Todos ellos, motivados por la oportunidad, intentaron sorprender a Gabriel Milito, entrenador rojiblanco que contaba con numerosas bajas en la plantilla debido a las convocatorias para las distintas categorías de la Selección Mexicana.

Una de estas promesas es Cristian Samir Inda, mediocampista de tan solo 17 años que juega como contención y destaca por su capacidad física, la cual lo ayuda a ganar duelos en la zona media. Alto, largo de piernas, el canterano también cuenta con una interesante zurda a la hora de romper líneas o hacerse eje con balón.

Samir Inda ha destacado en las Fuerzas Básicas de Chivas y hace la pretemporada con el primer equipo (Imago7)

Inda ha sido campeón con Chivas en las categorías Sub-16 y Sub-18. Además, era el capitán de la Sub-19, antes de ser promovido en septiembre del año pasado a una división más avanzada como la Sub-23, en la que se estrenó nada menos que con un gol ante Puebla.

Estadísticas y comparativa de Samir Inda con otros mediocampistas de Liga MX Sub-23 (Libro de Pases)

En selecciones juveniles, Inda también ha sido una fija, resultando incluso campeón del Premundial Sub-17. Esta no es su primera oportunidad con el primer equipo de Chivas, ya que durante el ciclo de Óscar García, jugó un amistoso ante Mineros.

Algunas acciones de Cristian Samir Inda

El periodista Yeudiel Pacheco, especializado en lo que es Fuerzas Básicas, compartió en redes sociales un video con algunas acciones destacadas de Samir Inda. En este se observa al juvenil con una destacada capacidad para proteger el balón con el cuerpo, pisadas o recortes, además de muchas condiciones técnicas para distribuir o realizar cambios de orientación.