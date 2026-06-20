Chivas ya comenzó oficialmente su preparación para el Apertura 2026 con la pretemporada que actualmente realiza en Isla de Navidad. Gabriel Milito decidió aprovechar estos trabajos no solo para observar a los futbolistas del primer equipo, sino también para evaluar de cerca a varios canteranos y jóvenes promesas que podrían recibir oportunidades durante el próximo torneo o incluso convertirse en piezas importantes para el futuro del club.

Sebastián Liceaga brilló en el torneo con el Tapatío.

Sin embargo, si existe una posición donde la competencia es especialmente intensa dentro del Guadalajara, esa es la portería. A pesar de ello, el estratega rojiblanco decidió llevar a cuatro guardametas a la pretemporada, de los cuales tres son jóvenes que todavía no debutan en Primera División. Esta decisión deja claro que Milito considera que existe talento suficiente en las fuerzas básicas y que algunos de estos arqueros podrían convertirse en los próximos referentes bajo los tres postes del Rebaño Sagrado.

Cristo Navarrete viene de ser Campeón con Chivas Sub-21.

El primero de ellos es Sebastián Liceaga, arquero del Tapatío que durante la reciente Liguilla tuvo un rol particularmente importante dentro de la estructura del club. Ante la ausencia de Raúl Rangel por su convocatoria con la Selección Mexicana, Liceaga se convirtió en el suplente directo de Óscar Whalley durante la fase final del campeonato, una señal evidente de la confianza que Gabriel Milito deposita en él, pues cualquier lesión o imprevisto del guardameta titular lo habría obligado a debutar en el momento más exigente de toda la temporada.

Robinho Romero integra la convocatoria de Chivas para la pretemporada.

Los otros dos nombres que aparecen en la lista también parecen contar con el respaldo del cuerpo técnico. El primero es Ángel Robinho Romero, quien incluso ya ha sido considerado por Gabriel Milito para participar en algunos compromisos amistosos del primer equipo. El segundo es Cristo Navarrete, un arquero que se ha convertido en uno de los proyectos más seguidos dentro de las fuerzas básicas rojiblancas y que ha logrado ganarse rápidamente el cariño de la afición gracias a sus actuaciones y al potencial que muchos le ven para los próximos años.

Una posible salida de Raúl Rangel a Europa podría cambiar todo en la portería de Chivas

Raúl Rangel ha sido muy claro respecto a sus objetivos profesionales y en más de una ocasión ha manifestado que su sueño es jugar en el futbol europeo en algún momento de su carrera. Tomando en cuenta el nivel que ha mostrado con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más confiables del equipo de Javier Aguirre, ese escenario luce cada vez más posible.

Incluso, ya han existido ofertas provenientes del Viejo Continente, aunque el Guadalajara espera recibir una propuesta que cumpla con sus expectativas económicas. Si finalmente el Tala da el salto al extranjero, las jerarquías en la portería rojiblanca podrían modificarse por completo y abrir una oportunidad inesperada para las jóvenes promesas que hoy trabajan bajo las órdenes de Gabriel Milito.