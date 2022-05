El entrenador encargado de dirigir al Guadalajara durante las últimas semanas, Ricardo Cadena, dejó en claro sus intenciones de permanecer al frente del conjunto rojiblanco y aseguró que parte de su legado es la confianza que encontró la plantilla de futbolistas, por lo que advirtió que tiene “mucho por ofrecer”.

“Por ahora descansar, todos nos vamos de descanso hasta esperar noticias. Esa fue la intención siempre (quedarse al frente del equipo), sinceramente es lo que nosotros pretendimos desde la toma del equipo y ojalá que haya motivado a los chicos a que crean que sí pueden, que sí podemos y tenemos mucho por ofrecer”, explicó a su salida de Verde Valle.

ver también Posibles bajas para el Apertura 2022

Con respecto a la eliminación frente a Atlas en Cuartos de Final, el estratega lamentó el no haber podido avanzar a la siguiente instancia, pero está satisfecho con el esfuerzo de los futbolistas, además de que algunos no estaban a plenitud física como Alexis Vega.

Encuesta ¿Tras lo mostrado contra Atlas, te gustaría que Ricardo Cadena se quede al frente de Chivas? ¿Tras lo mostrado contra Atlas, te gustaría que Ricardo Cadena se quede al frente de Chivas? Sí No estoy seguro No YA VOTARON 439 PERSONAS

“Por supuesto que triste por no poder ofrecer una buena fase de Cuartos de Final para poder seguir aspirando por cosas importantes, pero agradecido con los muchachos que entregaron todo. Tenemos jugadores que las circunstancias no fueron favorables en los últimos encuentros, exprimimos al máximo sus capacidades y del resto físico que tenían y no fue suficiente”, concluyó.

¿Cuándo regresa Chivas a los entrenamientos?

El primer equipo del Rebaño está citado en Verde Valle para reportar el 1 y 2 de junio para presentar exámenes médicos y posteriormente comenzar los trabajos de Pretemporada, misma que realizarán en Barra de Navidad hasta el 10 de junio.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!