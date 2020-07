"Siempre permaneciendo en zona de calificación": Ricardo Peláez fija objetivo de Chivas para el Guard1anes 2020

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, tiene claro el objetivo de su equipo para este venidero Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, que para los rojiblancos inicia el sábado frente a León en el Estadio Akron y además reveló que en su filial: el Club Deportivo Tapatío, tendrá un número considerable de jugadores con carnet único y que pudieran reforzar al plantel principal en el momento necesario.

El directivo del Rebaño Sagrado, en una entrevista con el programa Línea de 4 que transmite la cadena deportiva TUDN, recordó que "el torneo pasado, que se canceló, en el momento en que se canceló (15 de marzo tras igualar 1-1 con Monterrey en el Estadio Akron, por la décima jornada) nosotros veníamos con tres triunfos y un empate consecutivos, en quinto lugar, estábamos en zona de clasificación. Entonces, ahí estábamos ya y ese es el objetivo: terminar el torneo clasificando y después pelear por el título".

Los rojiblancos se encuentran en la séptima y última semana de su pretemporada (Chivas)

Peláez, en su intervención, destacó la profundidad de la plantilla rojiblanca al señalar que "de acuerdo a la política de Chivas que es jugar con puros jugadores mexicanos, tenemos siete seleccionados nacionales, siete canteranos, tenemos muy buenas Fuerzas Básicas. Estamos contentos, estamos satisfechos, siempre hay muchas cosas que mejorar, pero estamos haciendo un buen trabajo en general. La adaptación de los refuerzos en el torneo pasado pues se dio hasta esa fecha (10) en que se canceló el torneo (Clausura 2020). Hoy con esta inercia del torneo (Copa por México) en que participamos, ya hay más conclusiones, hay más adaptación, menos pretextos".

El dirigente del Club Deportivo Guadalajara reconoció en la entrevista con TUDN que "los objetivos no cambian, Chivas está para pelear el título, queremos estar ahí, siempre he pensado que los objetivos y las metas tienen que ser altas y no medianas. Vamos por todos, creo que tenemos un buen plantel para competirle a cualquiera y lo más importante es que tenemos cantidad y calidad".

Ricardo Peláez argumentó que "vamos a tener un plantel muy basto, porque vamos a tener una filial: el Tapatío, y repatriamos a muchos jugadores que Chivas tenía prestados en otros planteles. A los mejores, hicimos una selección ahí y vamos a tener a muchos jugadores con carnet único, que pueden subir, respetando los reglamentos de la Liga, algunos jugadores que son del (año) 97 para arriba y que van a poder participar en el primer equipo" y fijó el objetivo para el venidero Guard1anes 2020 al señalar que "estamos contentos, satisfechos con lo que estamos haciendo y dispuestos a iniciar el torneo siempre permaneciendo en zona de calificación".