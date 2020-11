Víctor Manuel Vucetich resaltó que Chivas se sobrepuso a todo y vuelve a Liguilla luego de tres años | Conferencia

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció la noche de este sábado que la clasificación a los Cuartos de Final es el premio a un plantel principal que se sobrepuso a todo: indisciplinas, lesiones y contagios de coronavirus o Covid-19, para finalmente cristalizar su objetivo trazado para este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y volver a una Liguilla después de tres años de ausencia.

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara consiguió este sábado una victoria 1-0 sobre el club Necaxa en el Estadio Akron, en el marco de la reclasificación a los Cuartos de Final del Guard1anes 2020, gracias a un gol de Jesús Angulo (53'), para concretar la meta trazada para este semestre y finalmente regresar a la Fiesta Grande del futbol mexicano, luego de cinco torneos sin incluir el cancelado Clausura 2020 por el coronavirus o tres años sin estar presente en esta instancia definitoria.

El "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, afirmó en la video conferencia post partido de este sábado en el Gigante de Zapopan que "el objetivo principal es clasificar, como se dan los resultados son circunstancias. Trabajamos bien el partido, creo que el resultado es fundamental y la forma fue buena. No pudimos meter más goles, pero el equipo se sobrepuso a todas las adversidad y hoy se logra la clasificación. Sino cómo se habla siempre en los medios es un fracaso".

Vucetich resaltó la mentalidad de su actual plantel principal para conquistar el objetivo de volver a la Liguilla, pues "con las ausencias y todas las problemáticas que hemos tenido, el equipo se sobrepuso a todas las adversidades y logra una calificación luego de tres años".

El entrenador de las Chivas analizó el compromiso y resaltó que "ellos (Necaxa) se fueron a base de pelotazos, buscando con sus jugadores altos un balón largo, tuvimos que cuidar ese aspecto y modificar ciertas formas. Me voy tranquilo, no con el marcador que hubiéramos querido, pero el objetivo se ha logrado". Argumentó que "no llegamos como víctimas, porque nunca hemos puesto nada de pretexto, seguimos trabajando, tranquilos y contentos. Hicimos lo suficiente para sacar un resultado más abultado, pero no teníamos que arriesgar más, hemos seguido trabajando bajo las circunstancias que hemos tenido que superar" y añadió que "no pudimos meter más goles como hubiéramos querido, pero el equipo se impuso ante todas las adversidades, que era lo que pretendíamos tras tres años que tenía el equipo sin clasificar".