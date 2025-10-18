Las Chivas de Guadalajara arrastran una buena racha de victorias en el Apertura 2025 de la Liga MX y así buscarán continuar este sábado 18 de octubre, cuando reciban a Mazatlán en el Estadio Akron, por la Jornada 13. El Rebaño Sagrado quiere meterse en puestos de clasificación directa a Liguilla y para eso, debe tener un buen cierre de fase regular.

La buena noticia para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito es que recuperarán a varios elementos de la plantilla. Ya sea por jugadores que estaban lesionados, como Roberto Alvarado o Érick Gutiérrez, o por elementos que se encontraban con la Selección Mexicana, como Hugo Camberos o Yael Padilla.

Alineación de Chivas vs. Mazatlán

Raúl Rangel

José Castillo

Diego Campillo

Luis Romo

Miguel Tapias

Bryan González

Richard Ledezma

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Mazatlán vs. Chivas