Las Chivas de Guadalajara arrastran una buena racha de victorias en el Apertura 2025 de la Liga MX y así buscarán continuar este sábado 18 de octubre, cuando reciban a Mazatlán en el Estadio Akron, por la Jornada 13. El Rebaño Sagrado quiere meterse en puestos de clasificación directa a Liguilla y para eso, debe tener un buen cierre de fase regular.

La buena noticia para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito es que recuperarán a varios elementos de la plantilla. Ya sea por jugadores que estaban lesionados, como Roberto Alvarado o Érick Gutiérrez, o por elementos que se encontraban con la Selección Mexicana, como Hugo Camberos o Yael Padilla.

Alineación de Chivas vs. Mazatlán

  • Raúl Rangel
  • José Castillo
  • Diego Campillo
  • Luis Romo
  • Miguel Tapias
  • Bryan González
  • Richard Ledezma
  • Fernando González
  • Omar Govea
  • Efraín Álvarez
  • Armando González
  • DT: Gabriel Milito

Alineación de Mazatlán vs. Chivas

  • Ricardo Gutiérrez
  • Yoel Bárcenas
  • Angel Leyva
  • Facundo Almada
  • Lucas Merolla
  • Mauro Zaleta
  • José Joaquín Esquivel
  • Jordan Sierra
  • Nicolás Benedetti
  • Fabio Gómes
  • Anderson Duarte
  • DT: Robert Siboldi