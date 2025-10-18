Las Chivas de Guadalajara arrastran una buena racha de victorias en el Apertura 2025 de la Liga MX y así buscarán continuar este sábado 18 de octubre, cuando reciban a Mazatlán en el Estadio Akron, por la Jornada 13. El Rebaño Sagrado quiere meterse en puestos de clasificación directa a Liguilla y para eso, debe tener un buen cierre de fase regular.
La buena noticia para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito es que recuperarán a varios elementos de la plantilla. Ya sea por jugadores que estaban lesionados, como Roberto Alvarado o Érick Gutiérrez, o por elementos que se encontraban con la Selección Mexicana, como Hugo Camberos o Yael Padilla.
Alineación de Chivas vs. Mazatlán
- Raúl Rangel
- José Castillo
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Richard Ledezma
- Fernando González
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Mazatlán vs. Chivas
- Ricardo Gutiérrez
- Yoel Bárcenas
- Angel Leyva
- Facundo Almada
- Lucas Merolla
- Mauro Zaleta
- José Joaquín Esquivel
- Jordan Sierra
- Nicolás Benedetti
- Fabio Gómes
- Anderson Duarte
- DT: Robert Siboldi