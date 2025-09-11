Para las Chivas de Guadalajara el arbitraje se ha convertido en una de las preocupaciones en los recientes torneos. Para nadie es un secreto que los silbantes han terminado por afectar al equipo que dirige Gabriel Milito y Óscar Mejía es uno de ellos, quien pitará el Clásico Nacional contra América de la Jornada 8 por el Torneo Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado se meterá a la casa de las Águilas en el duelo que divide al país y el trabajo de los nazarenos no se puede perder de vista, sobretodo porque hay malos recuerdos con Óscar Mejía como juez central, anulando goles que más tarde se confirmó que eran válidos.

Uno de ellos fue en enero del 2025, en la vista de los tapatíos a León, donde Armando González marcó el que entonces sería el tanto del empate 2-2, pero finalmente terminó por anularlo por un supuesto fuera de lugar, lo cual despertó una serie de cuestionamientos por parte de diversos analistas arbitrales, quienes consideraron que el gol debía contar y el duelo terminó en derrota.

Pero eso no fue todo, fue en el 2024 mientras se llevaban a cabo los cuartos de final del Clausura 2024 ante Toluca cuando Mejía también invalidó un gol de Chivas. Pável Pérez había marcado la anotación con la que tomaban ventaja sobre Toluca en el Estadio Akron, pero nuevamente terminó por anularlo por una supuesta mano que revisó con todo y el VAR.

Esto generó que al finalizar el partido el director deportivo, Fernando Hierro, bajó a reclamarle al silbante, quien nunca cayó en la provocación. Al termino de la serie, Chivas eliminó a los Diablos Rojos, pero en semifinales cayeron frente a América.

Chivas vs. América: Dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional

Guadalajara se meterá a la cacha del Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentarse al América en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá su transmisión en vivo por TV abierta a través del Canal de las Estrellas para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.